Pensiile și salariile din sistemul public, plătite înainte de Sărbătorile de Paști

Și indemnizațiile de șomaj vor fi plătite cu o săptămână mai devreme, prin Poșta Română. Sunt peste 45.000 de persoane care beneficiază de acest ajutor de stat, anunță romania-actualitati.ro.

Ministrul muncii, Marius Budăi, a anunțat că pensionarii au primit deja pensiile pe card, urmând ca cel târziu în 11 aprilie să fie plătite cele prin Poșta Română.

Într-o intervenție la un post de televiziune el a mai spus că voucherele de alimente vor fi distribuite până pe 13 aprilie, pentru ca beneficiarii să le poată folosi la cumpărăturile de Paște.

Marius Budăi: Vineri s-au făcut plățile pe card pentru pensii, voucherele vor intra și ele la începutul săptămânii. De asemenea, pensiile care sunt încasate prin factor poștal vor fi plătite până în data de 11.

Am făcut acest efort ținând cont de sărbătorile pascale, calendarul de plăți era între 1 și 15 ale lunii. Ținând cont că Sfintele Paști sunt pe data de 16, atunci am considerat necesar ca să comprimăm un pic timpul, să plătim și în card un pic mai repede. Am primit mesaje de la seniorii României care au spus că de vineri după-amiază au deja banii pe card.

Cu ocazia sărbătorilor pascale, și salariile bugetarilor vor fi achitate mai devreme cu câteva zile, prin ordin al ministrului de finanțe.