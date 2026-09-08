Pelerinaj de suflet în Timiș. Pe urmele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş.

Sunt drumuri pe care le străbatem pentru a ajunge undeva și sunt drumuri care, pas cu pas, ne schimbă inima.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, sâmbătă, 12 septembrie, va avea loc cea de-a XI-a ediție a Pelerinajului pe jos de la Mănăstirea Timișeni-Șag la Mănăstirea Partoș.

” De unsprezece ani, înaintea sărbătorii Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, oameni de vârste și din locuri diferite pornesc împreună pe acest drum. Zeci de kilometri de rugăciune, de tăcere, de osteneală, de cântare și de întâlnire.

Pelerinajul ne amintește că însăși viața creștinului este un drum. Nu mergem singuri și nu mergem fără țintă. Îl căutăm pe Dumnezeu împreună, purtându-ne unii altora neputințele, bucuriile și rugăciunile. Vom păși prin satele Banatului urmând, în chip simbolic, urmele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou, cel care a iubit acest pământ și oamenii lui și care, după retragerea din scaunul mitropolitan, și-a aflat odihna la Partoș.

Fiecare pas poate deveni rugăciune. Fiecare osteneală poate deveni jertfă. Fiecare întâlnire poate deveni binecuvântare.

Programul zilei de 12 Septembrie începe în zori, la ora 5, cu Sfânta Liturghie la paraclisul Mănăstirii Timișeni-Șag. La ora 6 are loc binecuvântarea pelerinilor și pornirea în procesiune pe traseul Șag – Parța – Petroman – Ciacova – Ghilad – Ofsenița – Banloc – Partoș.

Spre seară, la capătul drumului, vom fi întâmpinați la intrarea în Partoș de credincioșii satului. Vom merge apoi împreună către mănăstire, o vom înconjura în rugăciune și vom încheia pelerinajul cu slujba de mulțumire.Pe întreaga durată a traseului, pelerinii vor fi însoțiți de autovehicule de sprijin, disponibile în caz de nevoie.

Vă așteptăm să mergem împreună. Nu doar spre Partoș, ci, prin rugăciune și osteneală, mai aproape de Dumnezeu și unii de alții,” au transmis organizatorii.

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