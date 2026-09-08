Desfășurarea bacalaureatului în 2027.

Prima sesiune a examenului de bacalaureat din anul școlar 2026-2027 se va derula în perioada 12-23 aprilie, în prima etapă, și în intervalul 4-18 iunie, în cea de-a doua etapă.

Conform ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial în 7 septembrie, candidații se pot înscrie fie pentru susținerea competențelor lingvistice și digitale programate în prima etapă a examenului, fie pentru cele scrise din cea de-a doua etapă, fie pentru ambele.

Înscrierile pentru prima etapă a examenului se desfășoară între 5 și 9 aprilie, iar cele pentru probele scrise, între 31 mai și 4 iunie.

Evaluarea competențelor digitale și lingvistice se va desfășura între 12 și 23 aprilie, iar susținerea probelor scrise (trei plus limba maternă) a fost stabilită pentru intervalul 14-18 iunie.

Elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate care nu pot participa la probele A, B, C și D din cadrul examenului de bacalaureat 2027 în perioada 12-23 aprilie le pot susține în perioada 31 mai – 4 iunie.

În cazul în care elevii au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, acestea se pot recunoaște și echivala cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat până în data de 4 iunie 2027.

În 23 iunie se vor afișa primele rezultate, iar cele finale, după contestații, în 1 iulie.

Cea de-a doua sesiune a bacalaureatului se va derula în lunile iulie-august. Pentru această sesiune, înscrierile se fac într-un singur interval, respectiv între 12 și 19 iulie. Probele de competențe se desfășoară între 2 și 6 august, iar cele scrise în perioada 9-12 august. Primele rezultate se vor afișa în 17 august, iar cele finale, în 23 august.

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene sau din propria inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate și dovedite, înscrierea candidaților în afara perioadei prevăzute, precum și prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.