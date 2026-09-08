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Jurnalista Sorina Matei, șefă interimară la TVR, la propunerea AUR. Cine vine la șefia Radioului

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Jurnalista Sorina Matei, șefă interimară la TVR, la propunerea AUR. Cine vine la șefia Radioului

Jurnalista Sorina Matei, șefă interimară la TVR, la propunerea AUR. Cine vine la șefia Radioului.

Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR să preia interimar șefia Televiziunii publice, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea parlamentului de instalare a conducerii TVR.

Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS.

Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu.

Nou șef și la Radioul Public

O situație similară este și în cazul Radioului public. Aici Robert Schwarz va fi înlocuit, la propunerea PSD de Răzvan Dincă.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei este jurnalistă. A lucrat la Jurnalul Național din 1997 până în 2003, când a făcut pasul în televiziune.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic. După Antena 3, au urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

La Aleph News realiza emisiunea „Off/On the Record”. Ulterior, Sorina Matei s-a alăturat redacției Gândul.

Senator AUR: A fost o înțelegere cu PSD

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat la finalul ședinței că a fost o înțelegere a partidului său cu PSD pentru votarea Sorinei Matei.

„Știam că va trece, și noi le-am votat omul la radio”, a spus Peiu, citat de hotnews.

„Nu știu despre această coaliție (n.r. PSD-AUR). A fost o propunere. A fost propusă doamna Săftoiu – noi nu am fost de acord cu doamna Săftoiu, am fost de acord cu cealaltă propunere. Argumentele le-am discutat în interior. Am votat-o pentru că este persoana potrivită din punct de vedere jurnalistic”, a declarat senatorul PSD, Daniel Zamfir, la finalul ședintei.

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