Jurnalista Sorina Matei, șefă interimară la TVR, la propunerea AUR. Cine vine la șefia Radioului.

Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR să preia interimar șefia Televiziunii publice, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea parlamentului de instalare a conducerii TVR.

Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS.

Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu.

Nou șef și la Radioul Public

O situație similară este și în cazul Radioului public. Aici Robert Schwarz va fi înlocuit, la propunerea PSD de Răzvan Dincă.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei este jurnalistă. A lucrat la Jurnalul Național din 1997 până în 2003, când a făcut pasul în televiziune.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic. După Antena 3, au urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

La Aleph News realiza emisiunea „Off/On the Record”. Ulterior, Sorina Matei s-a alăturat redacției Gândul.

Senator AUR: A fost o înțelegere cu PSD

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat la finalul ședinței că a fost o înțelegere a partidului său cu PSD pentru votarea Sorinei Matei.

„Știam că va trece, și noi le-am votat omul la radio”, a spus Peiu, citat de hotnews.

„Nu știu despre această coaliție (n.r. PSD-AUR). A fost o propunere. A fost propusă doamna Săftoiu – noi nu am fost de acord cu doamna Săftoiu, am fost de acord cu cealaltă propunere. Argumentele le-am discutat în interior. Am votat-o pentru că este persoana potrivită din punct de vedere jurnalistic”, a declarat senatorul PSD, Daniel Zamfir, la finalul ședintei.