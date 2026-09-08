„Târgul Meșterilor Populari. Șpaisul Bănățean”, la Muzeul Satului din Timişoara

Toamna aduce două evenimente de tradiție la Muzeul Satului Bănățean Timișoara: „Târgul Meșterilor Populari – ediția a XXVI-a. Șpaisul bănățean” și Simpozionul Internațional „Cultura tradițională în context muzeal”, ajuns la cea de-a XI-a ediție.

Târgul Meșterilor Populari – Ediția a XXVI-a. Șpaisul Bănățean

Universul rural din Banat și alte regiuni ale țării se configurează la Muzeul Satului Bănățean Timișoara într-un format aparte, îndrăgit și așteptat de iubitorii satelor românești, în cadrul evenimentului deja tradițional – “Târgul Meșterilor Populari. Șpaisul Bănățean”.

Timp de două zile, în perioada 19 și 20 septembrie, între orele 10:00 – 19:00, vizitatorii vor avea ocazia de a se întâlni cu meșteri populari și artizani locali, de a participa la ateliere și de a descoperi produse tradiționale și artizanale. Evenimentul va cuprinde atât expoziții cu vânzare, cât și activități interactive, menite să ofere vizitatorilor întâlnirea directă cu această formă a patrimoniului cultural și ocazia de a descoperi tainele meșteșugurilor tradiționale românești.

Ediția din acest an pune accent mai mare pe meșteșugarii și producătorii din Banat, din dorința de a pune în lumină patrimoniul regional și de a încuraja participanții să își continue munca în domeniile lor.

“Ne dorim să creăm o comunitate mai largă de meșteri din regiune și să încurajăm colaborarea într-o măsură mai mare, colaborare care să formeze un nucleu puternic de imagine și prezență a meșteșugurilor și produselor tradiționale locale din Banat la nivel național și nu numai”, a declarat managerul Muzeului Satului Bănățean, Radu Trifan.

Evenimentul va cuprinde trei categorii de participanți – meșteri populari, meșteșugari și artizani locali – iar producătorii locali vor acoperi o gamă variată de produse locale artizanale. Până în prezent și-au confirmat prezența la târgul timișorean oaspeți din Banat, Moldova, Maramureș, Oltenia și Ardeal.

Publicul va avea acces la târg în baza biletului de intrare în muzeu, iar participarea la ateliere și activități este gratuită.

Simpozionul Internațional „Cultura tradițională în context muzeal”

Cel de-al doilea eveniment tradițional organizat în această lună la Muzeul Satului Bănățean este Simpozionul Internațional „Cultura tradițională în context muzeal”, ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, ce se va desfășura în perioada 18 – 20 septembrie.

Evenimentul reunește cercetători, etnologi, conservatori și alți specialiști din România, Republica Serbia și Ungaria. Printre instituțiile reprezentate se numără Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Complexul Muzeal Arad, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara.

Lucrările acestei ediții vor aborda teme precum cercetarea tradițiilor și obiceiurilor populare, conservarea și restaurarea artefactelor culturale, precum și modalitățile de promovare și valorificare a patrimoniului în contextul actual. Totodată, întâlnirea oferă cadrul ideal pentru schimb de experiență între specialiști și pentru conturarea unor viitoare colaborări și proiecte culturale.

O atenție aparte va fi acordată patrimoniului cultural al Banatului și al altor regiuni din România și Serbia, precum și modului în care acesta poate fi prezentat și interpretat în spațiul muzeal contemporan.

Lucrările științifice prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate în Anuarul Muzeului Satului Bănățean Timișoara.

Evenimentele se desfășoară cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș.