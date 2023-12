Pe 7 decembrie expiră polițele RCA de la Euroins. Cât va costa o asigurare care anul trecut era 750 de lei

Peste doar câteva zile expiră perioada de graţie pentru poliţele de asigurare ale companiei Euroins, care a intrat în faliment în primăvara acestui an.

7 decembrie este ultima zi în care aceste asigurări obligatorii vor mai fi valabile.

Peste 80.000 de români trebuie să facă asigurări noi, conform observatornews.ro.

Poliţele de asigurare încheiate de Euroins nu vor mai fi valabile, iar şoferii trebuie să se grăbească să încheie unele noi.

De exemplu, un șofer cu o Clasă B8 a plătit în luna februarie a acestui an, înainte de falimentul Euroins, suma de 752 de lei pe an. Acum cea mai bună ofertă e cu 300 de lei mai scumpă, adică peste o mie de lei pe an. Companiile de asigurări au oferte, pentru 6 sau 12 luni. Doar că diferenţa de multe ori este de doar 50 de lei între cele două.