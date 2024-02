Paul McCartney dezvăluie semnificația ascunsă din spatele versurilor piesei „Yesterday”.

Paul McCartney a dezvăluit adevărata semnificație a versurilor „I said something wrong, now I long for yesterday” din piesa „Yesterday” a trupei Beatles. Contrar credinței, regretul exprimat în versuri nu se referă la o relație amoroasă pierdută, ci la o ceartă pe care a avut-o cu mama sa.

McCartney a explicat originea versurilor în podcastul său „A Life in Lyrics”.

El a povestit cum s-a certat cu mama sa din cauza pronunțării unui cuvânt. Mama lui, de origine irlandeză, a pronunțat greșit „ask” („cere”) ca și cum ar fi fost „arsk”. McCartney a corectat-o, iar mama sa s-a simțit jenată.

„Eram în curte și ea vorbea într-un mod elegant. Era de origine irlandeză și era asistentă medicală, așa că era deasupra nivelului de pronunție de pe stradă”, a spus cântărețul, explicând că la un moment dat mama a spus ceva de genul „Paul, întreabă-l dacă se duce…” pronunțând greșit „ask”.

„Arsk? E ask, mamă!” a răspuns Paul: „Doamne, aș fi vrut să nu fi spus asta”.

Unii au crezut că melodia avea legătură cu o fostă iubită – la acea vreme, McCartney avea o relație care avea să dureze încă patru ani cu Jane Asher -, dar artistul a confirmat ceea ce se speculase într-una dintre biografiile despre mama sa.

Cântecul a fost scris când muzicianul avea 24 de ani, la zece ani după moartea mamei sale, și este considerat unul dintre cele mai importante cântece pop din istoria muzicii.

(sursa: Mediafax)