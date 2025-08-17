Parc de joacă, într-o comună timișeană. Investiția, susținută integral de la bugetul local

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Aleșii cetățenilor din comuna timișeană Saravale, situată pe coridorul Mureșului, au decis recent să investească și în buna creștere a copiilor din localitate.

Concret, în această unitate administrativă cu circa 2.600 de locuitori va fi realizat un parc de joacă, investiția urmând a fi susținută integral de la bugetul local.

Suma la care se ridică lucrările pentru acest obiectiv, așa cum a fost ea avizată de consilierii comunei, este de 374,5 mii de lei (inclusiv TVA), valoare ce asigură obținerea și amenajarea terenului, utilitățile, proiectarea, investiția de bază și costurile asociate.

