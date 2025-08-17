Parc de joacă, într-o comună timișeană. Investiția, susținută integral de la bugetul local.

Aleșii cetățenilor din comuna timișeană Saravale, situată pe coridorul Mureșului, au decis recent să investească și în buna creștere a copiilor din localitate.

Concret, în această unitate administrativă cu circa 2.600 de locuitori va fi realizat un parc de joacă, investiția urmând a fi susținută integral de la bugetul local.

Suma la care se ridică lucrările pentru acest obiectiv, așa cum a fost ea avizată de consilierii comunei, este de 374,5 mii de lei (inclusiv TVA), valoare ce asigură obținerea și amenajarea terenului, utilitățile, proiectarea, investiția de bază și costurile asociate.