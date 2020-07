Orban: Toată lumea să iasă la controale, prioritatea zero este respectarea normelor sanitare

Premierul LUDOVIC ORBAN a cerut tuturor ministerelor implicate în lupta contra COVID și instituțiilor din subordine să treacă la controale cu toate efectivele. Să nu mai rămână nimeni prin birouri, toată lumea pe teren, prioritatea ZERO este verificarea respectării normelor sanitare, a cerut premierul în deschiderea ședinței de Guvern.

„Creşterea numărului de cazuri, creşterea numărului de persoane diagnosticate pozitiv trebuie să ne pună în gardă şi vă solicit fiecărui ministru să sunaţi mobilizare generală în ministerele pe care le conduceţi. Toate ministerele care sunt implicate în bătălia anti-COVID trebuie să fie mobilizate la maxim şi să utilizeze toate instrumentele legale pentru a putea reduce numărul de persoane infectate. Vreu să se înțeleagă foarte clar că toți agenții economici, toți cei care sunt obligați să organizeze activități SUNT RESPONSABILI și de modul în care respectă aceste reglementări.

Mesajul este: fără menajamente și fără milă față de cei care încalcă legea. Autoritățile de control să verifice la sânge respectarea regulilor și să ia toate sancțiunile legale. (…) Mai scoateți-i din birou pe cei obișnuiti să stea în birou. Toată lumea să meargă pe teren, să facă raport zilnic, cu numărul controalelor, al sancțiunilor și situațiile constatate,” a afirmat Orban.

„În acest moment prioritate ZERO este controlul respectării normelor saniatre, peste tot, în transportul în comun, în metrou, dar și în propriile instituții. (…)Prefer să izolăm virusul decât să izolăm cetățeni sau, Doamne-ferește, să fim izolați de alte țări,” a afirmat Orban în debutul ședinței de guvern.

Reuniunea săptămânală a miniștrilor vine pe fondul creșterii continue a numărului de cazuri de COVID din ultimele săptămâni. Astăzi am înregistrat, pentru a doua zi la rând, un nou record negativ: am depășit pragul psihologic de 600 de imbolnăviri raportate in 24 de ore. Cifre care ne plasează pe primul loc la infectări în Uniunea Europeană.

9 iulie este ziua în care am bătut toate recordurile naționale cu privire la noile infectări. 614 români s-au îmbolnăvit, în ultimele 24 de ore. Este cel mai negru bilanț de când a apărut epidemia în România. Iar statistica de acum ne menține pe locul întâi în Uniunea Europeană la capitolul cele mai multe noi infectări, poziția pe care am dobândit-o ieri.

Zonele cu cele mai multe INFECTĂRI:

Suceava – 4.134

Municipiul București – 3.590

Brașov – 1.851

Galați – 1.138

Argeș – 1.138

Iași – 1.048