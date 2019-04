O tânără îmbrăcată în mireasă i-a stricat nunta fostului iubit şi i-a cerut să se întoarcă la ea (video)

O tânără îmbrăcată în mireasă s-a prezentat la nunta fostului iubit, s-a pus în genunchi şi l-a implorat să nu se căsătorească şi să se întoarcă la ea.

Imaginile, filmate în timpul ceremoniei, au făcut înconjurul lumii.

Totul s-a întâmplat de curând în timpul unei petreceri de nuntă a doi tineri din China.

În timp ce mirele şi mireasa se aflau pe scenă, o tânără îmbrăcată în mireasă a intrat în salon şi s-a dus direct la tânărul care era pe cale să îşi sărute soţia.

În scurt timp, mirele a aflat că tânăra îmbrăcată în mireasă care i-a stricat nunta este fosta iubită.

Fata s-a pus în genunchi, în faţa mirelui, şi a recunoscut că a fost vina ei atunci când s-au despărţit.



Ulterior, tânăra l-a implorat pe acesta să nu se căsătorească şi să se întoarcă la el.

În tot acest timp, mirele şi-a ţinut soţia de mână şi a încercat să o alunge pe ‘intrusă’.

Potrivit Daily Mail, episodul s-a încheiat destul de repede.

Nunta a fost reluată după ce prezentatorul a spus un vechi proverb chinezesc: ‘If you ask life what love is, it is to devote your life to someone else’ – ‘Dacă întrebi viaţa ce înseamnă dragostea, răspunsul este să îţi dedici întreaga viaţă altei persoane’, scrie observator.tv.