O femeie a făcut infarct şi a murit după ce a fost păcălită prin metoda Accidentul

O femeie a murit din cauza unui atac de cord, după ce a fost ţinta unui apel telefonic de înşelătorie prin metoda „accidentul”. Apelantul i-a transmis femeii că nepotul acesteia a fost implicat într-un grav accident de circulaţie şi că pentru salvarea vieţii sale este nevoie de suma de 20.000 lei.

Un bărbat care s-a recomandat a fi doctor a sunat pe telefonul bătrânilor şi le-a spus acestora că nepotul lor, în vârstă de 16 ani, a fost implicat într-un grav accident de circulaţie, în urma căruia a rămas paralizat.

„Eu sunt doctorul. Dacă vrei să îl operăm îţi trebuie 200 de milioane. Dacă nu, ai ceva bijuterii? Zic că nu am, dar scot de la bancă. Mi-a zis că dacă am 200 de milioane rezolvăm. Nevastă-mea, când a auzit, nu am mai putut să o liniştesc”, a spus soţul femeii.

Poliţiştii sunt în alertă acum, mai ales că în urmă cu doar câteva ore o altă familie din acelaşi sat fusese ţinta unei tentative similare de înşelăciune.

