Nicolae Robu: „Cum poate scăpa Timișoara de calamitatea numită Fritz? Dându-i-l contracandidat pe Robu”

După cum stau lucrurile la ora actuală, voi candida ca independent; o spun în primul rând membrilor și simpatizanților PNL și o spun cu părere de rău, dar, pt mine, demnitatea, onoarea sunt valori pe care nu le pot accepta terfelite! După ce am servit PNL cu toată ființa, având relații instituționale și interumane excelente cu cvasiunanimitatea colegilor, sub președinția mea PNL Timiș obținând de departe cele mai bune rezultate din existența sa, chiar nu pot concepe să fiu la cheremul unora gen cel care, candidând de unul singur pt poziția de Prim-vicepreședinte al Filialei Timiș a PNL, a fost votat de mai puțin de 50% dintre votanți. Asta în condițiile în care scorul meu în sondajul PNL e 40% (de fapt, real: 44%!), iar scorul tuturor celorlalți aspiranți la candidatură din partea PNL -Cosmin Tabără, Marilen Pirtea etc- e cuprins între 4.5-5.5%!