Ştefan Sandu, consilier local: Administraţia USR a încercat să crească o bună parte din taxele timişorenilor

Consilierul local liberal Ştefan Sandu a scris pe pagina sa de Facebook că, în cadrul şedinţei de marţi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, administraţia USR a încercat sa crească o bună parte din taxele pe care le plătesc timişorenii.

„Ieri, in sedinta CLT au fost decise taxele locale din Timisoara pentru anul 2023. Chiar daca impozitul aferent locuinței este cea mai de impact si cea mai cunoscuta taxa, conform legislatiei, taxele locale includ si alte categori:

– impozitul pe mijloacele de transport;

– taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

– taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

– impozitul pe spectacole;

– taxele speciale;

– alte taxe locale.

Cu toate ca administratia USR a incercat sa crească o buna parte din aceste taxe, unele la nivel dublu sau mai mare in raport cu 2022, apreciem ca in conditiile actuale, complicate pentru o mare parte dintre cetateni, nu este acceptabil sa crească in niciun fel presiunea taxelor asupra populatiei sau firmelor.

In acest sens am propus si s-a votat ca orice crestere initiata de administratia USR sa fie eliminată si indexarea sa se faca in mod natural, doar cu rata inflației de 5,1%. PNL dovedeste in acest mod ca interesele cetățeanului trebuie vazute ca prima prioritate, mai ales acum, in perioada dificila pe care o traversam”, a scris Ştefan Sandu.

