Nicolae Bitea a demisionat din funcţia de director general al STPT

Nicolae Bitea și-a înaintat demisia din funcția de director general al Societății de Transport Public Timișoara, în cadrul Consiliului de Administrație, din motive personale. Acesta își încheie colaborarea în calitate de director general cu STPT începând cu data de 19 octombrie 2021.

Declarație Nicolae Bitea:

„Am preluat Societatea de Transport Public Timișoara în calitate de director general începând cu data de 27 iulie 2018, dată la care erau restanțe salariale către angajați de mai bine de două luni. De asemenea, condițiile de muncă ale angajaților din cadrul STPT erau sub orice nivel de acceptare.

În aceste condiții, pe parcursul celor mai bine de trei ani în care am activat ca director general al instituției m-am preocupat de achitarea salariilor la timp, mărirea acestora și de crearea condițiilor de muncă cel puțin decente în toate sectoarele, dar în special la nivelul personalului muncitor, unde am găsit condiții aproape inumane de muncă.

În ceea ce privește activitatea transportului public local, la data începerii mandatului meu erau scoase în circulație 115 de mijloace de transport în fiecare zi. În prezent sunt scoase 165 de mijloace de transport în comun, pe liniile urbane și metropolitane, după ce am suplimentat majoritatea liniilor cu mai multe unități (tramvaie, autobuze, troleibuze, minibuze).

Pe parcursul mandatului am colaborat foarte bine cu Consiliul de Administrație al STPT, care a susținut toate proiectele ce au adus un plus societății de transport, atât la nivel intern (condiții de muncă, măriri salariale), cât și la nivel extern (micșorarea timpilor de așteptare în stații, igienizare, montarea de stații noi).

Precizez că situația financiară a STPT este rezonabilă, cu excepția ratei care trebuie achitată către ANAF, <moștenire> veche pe care am găsit-o în momentul în care am preluat conducerea societății. Situația financiară ar fi fost alta, dacă Societatea Metropolitană de Transport Timișoara ar fi achitat suma de aproximativ 19.000.000 de lei, bani pentru serviciile de transport oferite de STPT. Acesta este și motivul pentru care am intentat proces celor de la SMTT, în vederea plății serviciilor de transport.

Țin să atenționez, așa cum am făcut-o de nenumărate ori în ultimul an prin zeci de adrese către Primăria Municipiului Timișoara, că neplata ratei de eșalonare, a obligațiilor la salarii și a TVA-ului duce la pierderea menținerii eșalonării și automat de executare silită de către ANAF a garanțiilor depuse de către STPT. Este vorba despre garanțiile ce presupun întreg patrimoniul societății – tramvaie, troleibuze, hale de reparații, clădiri, parc propriu, baza sportivă în valoare de 87.000.000 de lei.

Până la sfârșitul anului 2021 trebuie achitate următoarele sume de bani către ANAF: 2.600.000 lei – luna octombrie; 11.000.000 lei – luna noiembrie; 4.500.000 luna decembrie.

Reamintesc că am făcut, în calitate de director general al STPT, în ultimul am, nenumărate adrese către Primăria Municipiului Timișoara în ceea ce privește nevoia lunară de bani pentru funcționarea zilnică, dar deschiderea și susținerea autorității tutelare s-au lăsat așteptate, neprimind niciun răspuns. Adresele la care mă refer pot fi verificate, acestea fiind datate și înregistrate.

La final, doresc să le transmit foștilor mei colegi din cadrul Societății de Transport Timișoara întreaga apreciere pentru efortul depus și pentru profesionalismul de care au dat dovadă în cei trei ani în care am colaborat.

Realizări în cei trei ani de activitate:

1. Angajarea personalului de bord (șoferi și vatmani) – în jur de 120 de șoferi și vatmani în ultimii 3 ani; fără mărirea numărului de șoferi și vatmani ar fi fost imposibil să suplimentăm cu mijloace de transport în comun majoritatea liniilor

2. Creșterea salariilor personalului de bord cu aproximativ 400 de lei/brut; creșterea salarială este valabilă și pentru personalul muncitor din cadrul STPT

3. Suplimentarea numărului de unități aflate zilnic în traseu

4. Introducerea celor 15 linii destinate exclusiv transportului școlar către unitățile de învățământ de pe teritoriul municipiului Timișoara

5. Creșterea parcului auto – 115 unități în 2018 vs 165 de unități în prezent

6. Introdcerea plății cu cardul a călătoriilor

7. Introducerea plății călătoriilor prin SMS

8. Introducerea plății călătoriilor prin intermediul wallet pay

9. Obținere autorizație ISU Muzeu Corneliu Miklosi

10. Înscriere clădiri Dâmbovița în CF

11. S-a obținut documentația necesară pentru demararea transportului cu vaporetto pe Canalul Bega

12. S-au achiziţionat 15 lămpi cu raze ultraviolete pentru dezinfectarea mijoacelor de transport în comun pe timp de pandemie

13. Au fost închise cabinelor la troleibuze și autobuze, decizie luată în timpul pandemiei de Coronavirus, pentru protecția personalului de bord

14. Remedierea stațiilor de biciclete

15. Remedierea panourilor de informare din stații

16. Continuarea reabilitării Centrului Social

17. A fost obținută autorizația ANRSC pentru iluminat public

18. S-au montat aproximativ 50 de stații tv/tb/ab

19. Reabilitare interior și exterior tramvaie vechi

20. Reabilitare interioară prin vopsirea scaunelor la autobuzele scurte

21. S-au montat 400 de dozatoare cu gel dezinfectant în toate mijloacele de transport în comun

22. Suplimentarea echipelor de control pe mijloacele de transport aflate în traseu

23. Remedierea validatoarelor de bilete

24. Remedierea OBC-urilor din mijloacele de transport

25. Suplimentarea punctelor de vânzare a titlurilor de călătorie

26. Achiziție generator sudori

27. Achiziție utilaj curbat șină

28. Achiziție dulapuri vestiare pentru personalul muncitor

29. Montare Wi-Fi în mijloacele de transport

30. Reabilitarea tribunelor de pe arena Electrică, bază sportivă aflată în cadrul Centrului Social

31. Reabilitarea exterioară a clădirii de pe bulevardul Dâmbovița

32. Dotarea clădirilor de pe bulevardul Dâmbovița cu geamuri termopan

33. Reabilitarea atelierelor din depoul de tramvaie

34. Refacerea liniilor 6, 7 și 8 din depoul de tramvaie

35. Schimbarea ușilor de acces de la depou

36. Reabilitare platformă baza mixtă

37. Achiziție 4 Dacia Dokker destinate transportului persoanelor cu dizabilități

38. Achiziție 6 Dacia Logan, o Dacia Dokker (iluminat public) și 2 Dacia Duster

39. Achiziția a 100 de trotinete electrice și 13 stații pentru depunerea acestora

40. Reabilitare interioară și exterioară clădire administrativă pe bulevardul Dâmbovița, clădire administrativă tramvaie, SAPD, Școala de formare profesională

41. S-a înlocuit gardul – depou tramvaie – curbă troleibuze

42. Reabilitare interioară și exterioară clădire șef coloană și șef garaj autobuze

43. Reabilitare interioară și exterioară șef coloană coloană tramvaie

44. S-au schimbat porțile de acces pe platforma Dâmbovița

45. S-au văruit interioarele tuturor halelor de pe platforma Dâmbovița

46. S-a început pregătirea platformei pentru Secția Auto

47. S-a finalizat reabilitarea interioară a spațiilor care aparțin Secției Troleibuze

48. Schimbarea Ușilor de la halele Secției Troleibuze

49. Schimbarea ușilor de la Baza Mixtă – Secția Transport Tramvaie

În curs de finalizare:

1. Atelier service propriu – vopsitorie / tinichigerie

2. Finalizare proiect spălătorie ecologică pentru autobuze

3. Reabilitare platformă auto Calea Stan Vidrighin

4. Achiziționare autoturn, două basculante și un 8×4.”