Ministrul Transporturilor anunță lucrări la Centura Sud, Autostrada Vestului și la alte obiective

Prezent la Timișoara, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a făcut vineri, 7 iulie mai multe anunțuri vizavi de lucrări de drumuri și infrastructură care vizează Timișoara, dar și partea de vest a țării.

Verde pentru terminarea Centurii de Sud

În primul rând, Centura de Sud Timișoara intră în etapa de finalizare a lucrărilor, după ce a fost dat ordinul de începere, chiar azi, 7 iulie, după cum a anunțat ministrul transporturilor. Încremenită la un stadiu de execuție de sub 60%, lucrarea este acum repornită de către noul constructor, asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL (lider de asociere) – SPEDITION UMB – TEHNOSTRADE SRL. Ca orizont de timp, Grindeanu a declarat că obiectivul de infrastructură, unul demult așteptat la Timișoara, va fi gata înainte de termenul de 12 luni, pe care îl are constructorul prevăzut în contract.

„Astăzi (vineri, 7 iulie 2023 – n.r.) a fost emis ordinul de începere pentru Centura Sud. Am făcut acea licitație nouă, azi s-a dat ordinul de începere, UMV a primit ordinul, iar de luni va face organizarea de șantier, vor intra în forță. Termenul de execuție este de 12 luni, dar eu sunt convins că va fi redus la 7-8 luni maximum. Cei de la DRDP au emis ordinul de începere pentru Centura Sud”, a declarat, la Timișoara, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

În luna decembrie 2022, progresul fizic al lucrărilor era de 58,26%. Au existat mai multe nemulțumiri și contractul a fost reziliat. Firmele omului de afaceri Dorinel Umbrărescu au câștigat licitația organizată de CNAIR, după rezilierea contractului cu italienii de la Tirrena Scavi. În 27 iunie 2023, s-a semnat noul contract pentru continuarea lucrărilor la Centura Sud. Valoarea contractului este de 383.844.478,02 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este Programul Operational Transport aferent perioadei de programare bugetară a UE 2021 – 2027. Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 10 ani.

Tuneluri pentru urși, rezolvate într-un final

Ministrul Transporturilor a mai aununțat că se execută, în regim de urgență, proiectarea la tronsonul de 10 kilometri, care lipsesc din Autostrada Vestului, pe secțiunea cu tuneluri pentru urși, de la Margina – Holdea. Conform oficialului, în cel mult două săptămâni, primele utilaje vor începe lucrul, chiar dacă termenul pentru încheierea proiectării este abia în toamnă. Tot firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, care a câștigat și această licitație, într-o asociere cu alte 3 companii, se va ocupa cât mai rapid și de acest proiect de infrastructură.

„În următoarele două săptămâni o să înceapă lucrul în zona Margina-Holdea, pe zona de tunele de urși. Compania e aproape de finalizare cu proiectarea. Termenul de finalizare al proiectării e undeva la final de noiembrie. Din discuțiile pe care le-am avut cu conducerea companiei, de săptămâna viitoare, maxim în două săptămâni, vor începe să aducă utilaje”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, tot vineri, 7 iulie 2023, la Timișoara.

Finalizarea tronsonului de 9,13 km, care lipsește acum din Autostrada Lugoj – Deva, este una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură mare, în ciuda lungimii sale mici. Din cauza acestei bucăți de autostradă lipsă, tot traficul de mașini dar și traficul greu de marfă este preluat de către drumul național DN68A și este unul dintre cele mai aglomerate sectoare de drum din vestul țării.

Viitorul segment de autostradă va avea două „tuneluri pentru urși”, ce vor măsura împreună 2,13 kilometri de tunel forat. Ele reprezintă două galerii unidirecționale cu câte o cale de circulație pe fiecare, cu platformă de 11,25 m. Prin darea în folosință a tunelurilor, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Timișoara până la Sibiu.

Alte subiecte abirdate au fost pe descărcarea de pe autostrada A1 de la Sânandrei, studiile de fezabilitate ale Centurii Timișoara Vest și ale autostrăzii Timișoara – Moravița, care ar urma să fie finalizate până la finalul anului. Toate sunt lucrări ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Ministrul Grindeanu a dat Termen de o lună pentru a apărea progrese pe descărcarea de pe A1 de la Sânandrei. Aici lucrează tot o firmă italiană, Todini Costruzioni S.p.A. În aprilie 2023, după o perioadă de trei luni în care șantierul a progresat cu doar 2%, Grindeanu avertiza că și această firmă riscă rezilierea contractului. La trei luni distanță, ar fi trebuit să apară noi progrese, conform oficialului guvernamental.

„Avem o perioadă de aproximativ o lună pentru a vedea progres pe descărcarea de pe A1. Ei (constructorii – n.r.) și-au descentralizat foarte multe lucrări. Au făcut contracte cu alte companii, pe care au venit să le declare la DRDP. Vreau să vedem dacă în următoarea lună există progres vizibil. Dacă nu, intrăm pe scenariul pe care l-am avut pe centura sud (reziliere – n.r.)”, a mai declarat ministrul Grindeanu.

Ministerul Transporturilor mai are în lucru și alte două studii de fezabilitate pentru investiții de mare importanță din vestul țării. În primul rând, este vorba despre cel pentru Centura Timișoara Vest, drum de patru benzi, care are termen de finalizare în octombrie. Alt studiu de fezabilitate este cel pentru autostrada Timișoara – Moravița, care trebuie să fie gata în noiembrie 2023. Pentru primul proiect, Grindeanu se declară sigur că la finalul acestui an va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Pentru al doilea proiect șansele sunt mult mai mici, aici încă existând anumite discuții cu Poliția de Frontieră în legătură cu viitoarea vamă.