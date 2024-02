Micuța Delia are nevoie de ajutor

Am primit la redacție strigătul de ajutor al mamei Deliei, o fetiță cu grave probleme de sănătate. „Numele meu este Preda Elena Alexandra și sunt mama unei fetițe cu grave probleme de sănătate, diagnosticată și tratată în Italia, mai exact la spitalul hemato-oncologic Bambino Gesu – Roma.

Fetița mult dorită a venit pe lume în ianuarie 2019, iar la scurt timp au început să apară problemele de sanatate, iar de la o lună și jumătate de viață, ea luptă.

La început ne-am confruntat cu o boală de reflux gastroesofagian, ulterior cu un ulcer esofagian, iar în septembrie 2020 am primit un crunt diagnostic și sanse zero la viața din România.

Cum nu am putut să așteptăm ca starea de sănătate a copilului să se dezgradeze, ne-am luat inima în dinți și am cerut ajutorul celor din jur și am reușit să ajungem la o clinică din Italia, însă costurile sunt enorme pentru o familie cu un trai modest.

CITEȘTE ȘI: Scrisoare de recunoştinţă pentru medicii Timişoarei

Din păcate micuța noastră luptatoare este diagnosticată cu neutropenie severă, anemie aplastică constituțională anemie Fanconi dublu heterozigot, tulburare genetică a leucocitelor, hipotrofie ponderală și o tulburare de alimentație, cadru compatibil cu purtatorul de gamma talasemie”, a scris Elena Alexandra Preda.

Aceasta poate fi contactată la numărul de telefon 0734468139.