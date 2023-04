Medalie de aur pentru trei elevi din Timișoara și unul din Lugoj, cu echipa României, coordonată de prof. Sandu Golcea, la „Turnirul tinerilor Fizicieni”

În perioada 19 – 23 aprilie, la Sofia s-a desfășurat finala competiției „Turnirul tinerilor Fizicieni” – BG IYPT&Workshop, care a grupat nouă echipe finaliste, invitate sa participe la turnir.

Echipa de luptă participantă în competiția de la Sofia a fost cea selectată la finala națională a Concursului IYPT RO, care s-a desfășurat la finalul lunii martie, în Timișoara, sub patronajul Facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara, prin coordonarea decanului Mihail Lungu.

Echipa a fost formată din elevii Daniel Rotaru și Răzvan Agafiței, de la Liceul de Informatică “Grigore Moisil” din Timișoara, alături de Radu Dumitru Zaharescu, elev la Colegiul Național „Nicolae Titulescu” din Craiova, Mihai Costache, elev la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, Andrei Croitoru, elev la Colegiul Național “Coriolan Brediceanu” din Lugoj, și Alexandru Scheușan, elev la Colegiul Național “C.D. Loga” din Timișoara.

Componenții echipei au fost însoțiți la Sofia și coordonați în compețiile de tip „lupte în turnir” de profesorul de fizică Sandu Golcea, în calitate de „IYPT Representative of the country for Romania”. Deplasarea a fost susținută prin logistica asigurată de Fundația Universității de Vest din Timișoara, în cadrul proiectului de cooperare cu mediul preuniversitar dezvoltat în coordonarea prorectorului UVT, Flavia Barna, responsabil cu parteneriatele instituționale și comunitatea de Alumni.

Conform programului, echipa reprezentativă a României a participat la patru „lupte în turnir”, în fiecare dintre acestea având, pe rând, rolul de Reporter, Opponent și Reviewer, reușind în final, în urma totalizării notelor primite pentru fiecare prestație, obținerea performanței de a câștiga medalia de aur.

Turnirul de la Sofia a asigurat noi achiziții și experiențe pentru echipa României, facilitate prin exersarea în timp real a „luptelor în turnir”, cu adversari foarte puternici din Bulgaria, Grecia, Slovacia și Turcia, dar și prin traversarea unor noi elementele de forță ale prezentărilor, au precizat reprezentanții universității.

Datorită rezultatelor obținute, echipa de tineri fizicieni prezentă la Sofia va participa la selecția pentru participarea în cadrul echipei naționale a României la Turneul internațional din Pakistan, din luna iulie, unde este anunțată prezența reprezentantelor naționale din 28 de țări.