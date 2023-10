Matthew Perry, starul din Friends, a murit la 54 de ani.

Actorul Matthew Perry, care și-a câștigat faima în anii 1990 în rolul lui Chandler din serialul Friends, a murit sâmbătă la vârsta de 54 de ani.

Decesul său a fost confirmat într-o declarație postată de NBC, rețeaua de televiziune care a difuzat Friends timp de 10 ani, pe platforma de socializare X, scrie Reuters.

„Suntem incredibil de întristați de dispariția prea curând a lui Matthew Perry”, a declarat NBC Entertainment.

Los Angeles Times și TMZ.com, ambele citând surse anonime din cadrul forțelor de ordine, au relatat că interpretul americano-canadian a fost găsit mort în jacuzzi, în locuința sa din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles.

Perry era cunoscut mai ales pentru rolul său de lungă durată, Chandler din serialul de mare succes Friends, care a fost difuzat timp de 10 sezoane la postul NBC, din 1994 până în 2004, avându-i ca protagoniști pe Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc și Lisa Kudrow.

După Friends, Perry a jucat în alte trei proiecte de televiziune – Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine și Go On.

De-a lungul carierei sale, a mai avut apariții ca invitat sau roluri în alte seriale de succes, printre care The West Wing, Ally McBeal, Scrubs și Beverly Hills, 90210. Printre filmele sale de cinema se numără Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Almost Heroes și Three to Tango.

Actorul născut în Massachusetts a crescut în Ottawa după ce mama sa, o jurnalistă canadiană, a divorțat și s-a mutat în Canada.

(sursa: Mediafax)