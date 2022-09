Licitaţie San Domain Product SRL

Router cnc cu computer profesional

Dimensiuni masa de lucru minim 1300×2500 mm, minim 3 axe, pentru prelucrari concomitente pe lungime, latime si inaltime, cu optiune pentru adaugarea axa4-strung (sau prelucrari in cant); dotat cu detector lungime freze si computer profesional cu licenta soft si posibilitatea conectarii in retea pentru incarcare proiecte. Sa includa in pret sistemul de exhaustare cu titlu gratuit, la achizitionarea produsului.