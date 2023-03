Lemnul e ieftin ca braga într-o comună timişeană, dar localnicii au un mare of…

În condiţiile în care la nivelul judeţului Timiş metrul cub de lemn de foc costă în jur de 250 de lei, iar pe alocuri preţul sare chiar de 300, la Maşloc face doar 90 de lei! Este, însă, un preţ preferenţial, rezervat doar localnicilor, după cum a hotărât consiliul local.

Gospodarii din comună suportă, în plus, doar costul transportului, pentru că lemnul e vândut pe picior. Comuna Maşloc are în proprietate 800 de hectare de pădure, producând circa 5.000 de metri cubi de lemn de foc pe an, cantitate care asigură necesarul pentru locuitori, dar şi pentru şcoli, grădiniţe, dispensar şi sediul primăriei.

„Am început să stocăm în curtea primăriei lemne pentru iarnă. Deocamdată am adus doar pentru sediul nostru, însă ne vom mai aproviziona cu lemne pentru situaţiile în care ar fi nevoie de o suplimentare la şcoli. Sunt spaţii mari, iar consumul este pe măsură”, afirmă Ionel Lupu, primarul comunei Maşloc.

Un proiect demarat

Cu toate că lemnul e ieftin ca braga la nivel local, locuitorii Maşlocului, dar şi ai satelor aparţinătoare Alioş şi Remetea Mică, nădăjduiesc să aibă într-o bună zi posibilitatea alimentării cu gaz metan. Asta, desigur, datorită confortului pe care îl presupune utilizarea acestei resurse, în comparaţie cu folosirea lemnului de foc. În plus, comuna ar deveni mai atractivă şi pentru investitori, dacă ar avea o reţea de distribuţie a gazelor naturale.

Ei bine, conducta magistrală de gaz trece pe la o aruncătură de băţ de Maşloc. Mai exact, e poziţionată la circa 100 de metri de localitate, în zona intrării dinspre Fibiş, astfel că speranţele edililor şi ale localnicilor nu sunt deloc deşarte.

„Am luat legătura cu compania Transgaz, pentru a ne aproba alimentarea din reţeaua pe care o deţine. Am iniţiat şi un studiu de fezabilitate pentru introducerea gazului în comună. Nu pot avansa, însă, un termen pentru demararea acestei investiţii, în care va trebui cooptată şi o firmă de distribuţie a gazelor naturale. Ceea ce pot promite acum este că facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru introducerea gazului în comună”, susţine edilul-şef Ionel Lupu.