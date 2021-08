„Leii” de la SCM Timișoara s-au întors la treabă

Prim-divizionara de baschet masculin SCM Timișoara a strâns rândurile ieri sub comanda antrenorului Dragan Petricevici. „Leii” din Banat se vor antrena pe plan local până joi, când vor pleca într-un stagiu de pregătire la Poiana Brașov.

Revenirea la Timișoara se va produce în 2 septembrie. În prima jumătate a lunii viitoare, alb-violeții vor evolua la două turnee ce vor fi organizate la Sibiu (5-6 septembrie) și Pitești (9-11 septembrie). Cupa „Timișoara NetBet” va avea loc între 16 și 18 septembrie, la sala „Constantin Jude”.

După plecarea lui Sherwood Brown, noul căpitan al echipei bănățene este Milos Komatina, jucător aflat la al șaselea sezon consecutiv alături de „leii” din Banat. „Ca orice nou început, și acesta are o greutate specială, deoarece lotul este schimbat, cu un număr mai mic de jucători înlocuiți decât până acum, lucru pe care ni l-am propus în urmă cu doi ani. Schimbăm din ce în ce mai puțini jucători de la un sezon la altul, ceea ce înseamnă că omogenitatea ar trebui să fie un punct forte al echipei noastre. Bineînțeles, trebuie să adaptăm patru jucători noi la ceea ce vrem să jucăm. Trebuie să înțelegem foarte clar că suntem o echipă cu un buget mediu spre mic comparativ cu alte formații. Din informațiile mele, sezonul va fi mult mai puternic, deoarece cel puțin patru echipe aflate sub noi din punct de vedere al bugetului acum sunt poate chiar peste noi. Echipele cu un buget ca al nostru pot obține rezultate bune doar dacă în cadrul lotului de jucători există o chimie foarte bună. Noi ne putem baza pe un jucător super-valoros de 10.000-15.000 de dolari pe lună care poate face diferența, ci putem să ne gândim doar la continuarea modului de joc de până acum. Indiferent de bugetul adversarelor, va trebui să jucăm total deschis, cu maximă încredere că putem învinge, asta le-am transmis jucătorilor la prima întâlnire. Cu siguranță nu vom putea câștiga toate meciurile din campionat, dar cu aceeași siguranță trebuie să arătăm la fiecare joc că suntem o echipă capabilă să câștige campionatul. Este un mic joc de cuvinte, dar așa va trebui să arătăm pe teren. Sper că nu ne vom întoarce la bule sanitare și că vom evolua în prezența publicului meciurile de acasă și cele din deplasare. Partidele de pe teren propriu aduc o presiune suplimentară, iar cele din deplasare aduc o oboseală în plus. Campionatul va fi foarte echilibrat. Sper că vom aduce multă bucurie publicului. Simt că această echipă este flămândă de performanță. Astăzi au fost făcute teste fizice speciale pentru rezistență și forță și pot spune că în prima zi jucătorii au tras mai mult decât era necesar. Erau dornici să înceapă, toți au stat două luni fără competiție și fără antrenamente în mod organizat. Darrion Strong este în carantină sportivă, asta înseamnă că el se poate antrena cu echipa, dar trebuie să evite alte activități. Sunt foarte optimist. Echipa va fi mai atletică, venirile lui Rezo, Ivan și Edi vor aduce un plus din acest punct de vedere. Acest lucru va trebui să se simtă pe teren în primul rând la nivelul apărării, dar și ca intensitate de joc. Au fost și plecări de la echipa noastră, mereu există plecări și veniri, nu este nimic ieșit din comun. Orice jucător care a făcut parte din echipă este un jucător important. Nimeni nu este pe viață undeva, eu am simțit acest lucru pe pielea mea de vreo două ori aici, la Timișoara. Sunt în continuare în relații foarte bune cu Sherwood Brown, ne auzim foarte des, el este un jucător care a adus un mare plus la echipă, dar rezultatul de anul trecut se datorează întregului lot, nu doar lui Sherwood. Am încercat să simțim mai puțin lipsa lui prin aducerea altor jucători, iar unul dintre ei este Ivan Lilov. Sherwood Brown a ajuns într-un moment al carierei în care trebuie să plece și să joace la o altă echipă. Nu trebuie să ne ascundem nici de faptul că în acest sezon bugetul secției de baschet a fost mult diminuat, este cel mai mic din întregul club, la jumătatea celorlalte secții. În plus, există o limită de salarii și nu am mai putut să ne încadrăm în salariul solicitat de Sherwood Brown. Secția de baschet este una low buget, care știe să gospodărească foarte bine ceea ce are și reușește să obțină sponsorizări. Nu ne plângem că suntem o secție low buget, dar nici nu trebuie să mințim pe cineva că nu suntem. Cantonamentul va fi suportat de un nou sponsor, Ohma, iar Cupa Timișoara va fi susținută de NetBet. Poți construi un lot mai valoros decât precedentele cu mai puțini bani, dar poți și să folosești trei milioane de euro pentru un lot mai puțin valoros. Nu putem spune unde suntem. Per ansamblu, campionatul intern devine tot mai interesant. Constanța, cu doar două victorii în sezonul trecut, va avea un buget peste al nostru și deja semnează jucători din competiții europene mai importante. Asta nu înseamnă pe de altă parte că ei vor juca mai bine. Sunt foarte mulțumit cu lotul pe care îl avem și nu îmi fac probleme, dar asta este realitatea. Echipa din Ploiești, una nou-promovată, se duce cu bugetul peste al nostru și semnează jucători cu salarii mari și de la echipe de top. Sunt echipe care își construiesc loturi respectabile. Și Târgu Jiu a ajuns la nivelul nostru din punctul de vedere al bugetului. Sunt foarte încrezător că ne vom atinge obiectivele cu acest buget! Am găsit modalități să alcătuim un lot de care eu sunt mulțumit”, a declarat antrenorul Dragan Petricevici. „Încerc să schimb imaginea echipei, să ținem fanii mai aproape de echipă. Sper că vom avea suporteri în tribună. În plan sportiv, îmi doresc ca echipa să evolueze foarte bine și să ne atingem obiectivul, acela de a intra în play-off. Sper totodată să avem o atmosferă bună în cadrul echipei. Echipa va pleca în cantonament la Poiana Brașov în 26 august, de unde va reveni pe 2 septembrie. Avem programat primul turneu amical la Sibiu în 5 și 6 septembrie, iar următorul va fi la Pitești în perioada 9-11 septembrie. Cupa Timișoara NetBet, cu un nou partener, NetBet, o vom organiza între 16 și 18 septembrie”, a precizat, la rândul său, managerul Sergiu Pașca. Ivan Lilov, una dintre noile achiziții ale grupării bănățene, a spus următoarele: „Este foarte important ca toată lumea să fie sănătoasă, iar suporterii să poată veni la sală să ne susțină. Ne vom antrena tare și vom da totul pe teren pentru a crea o dinamică bună în cadrul echipei, pentru a juca cum dorește antrenorul și pentru a speria echipe cu bugete mai mari decât al nostru”. „Am văzut în sezonul trecut, când am jucat în România, că la Timișoara există o chimie bună între jucători. Este un mix între tineri și jucători cu experiență. Vom munci mult pentru a obține rezultate bune în acest sezon”, au fost primele cuvinte ale lui Revaz Rogava în calitate de jucător al echipei SCM Timișoara.

Edward Petrescu, și el o noutate în lotul bănățenilor, a spus: „Am venit să muncesc, să ajut echipa cât de mult pot. Sper să obținem cât mai multe victorii. Știu că voi fi îndrumat de un antrenor foarte bun și că am colegi cu un caracter bun. Am vorbit cu Laszlo Lazar, care mi-a fost coleg un an la Oradea. El mi-a confirmat că aici este un proiect bun, o echipă bună și că Timișoara este locul în care pot progresa mult”. În fine, căpitanul Milos Komatina a precizat: „Timișoara este a doua mea casă, petrec mai mult timp aici decât la Belgrad. Cred că va fi un sezon foarte bun pentru noi. Avem străini de valoare, la fel de buni sunt și jucătorii români. Cred că în următorul sezon vom fi mai buni din punct de vedere fizic decât am fost în ediția precedentă. Cel mai important este să fim sănătoși”.