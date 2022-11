Kim Jong Un şi-a scos pentru prima oară fiica în public. Liderul nord-coreean a dus-o pe copilă să vadă testul cu rachetă intercontinentală

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a dezvăluit pentru prima oară fiica în faţa lumii, în fotografii surprinzătoare transmise sâmbătă de agenţia oficială de presă KCNA care arată perechea mergând mână în mână şi inspectând lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testată cu o zi înainte, relatează Reuters.

Coreea de Nord a testat vineri o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) Hwasong-17, a anunţat sâmbătă agenţia de presă de stat KCNA. Cea mai mare surpriză, însă, a fost prezenţa fiicei lui Kim, a cărei existenţă nu fusese niciodată confirmată public până acum, conform observatornews.ro.

KCNA nu a dat numele fetiţei, care pare să aibă în jur de 12 ani şi apare în fotografii într-o geacă albă ţinându-se de mână cu tatăl ei în timp ce privesc uriaşa rachetă.

„Este prima dată când fiica lui Kim Jong Un este văzută la un eveniment public. Este extrem de semnificativ și reprezintă un anumit grad de confort din partea lui Kim Jong Un faptul că el ar aduce-o în public în acest mod”, a declarat Michael Madden, expert al Centrului Stimson din SUA.

Kim Jong Un reveals his daughter for the first time to the public, at a wholesome father, daughter day out to an ICBM launch. pic.twitter.com/RwHbLMe1LB

— Revolution Radio ⚪ (@Freedom_Slips) November 19, 2022