Jasmina Ciocoiu face performanţă în ring

După patru ani de kick-boxing, Jasmina Ciocoiu se poate mândri cu o grămadă de medalii. Cele mai importante au venit la începutul acestei veri, sportiva din Moşniţa Nouă cucerind, la Roma, aurul şi argintul mondial!

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a urcat în urma prestaţiilor din proba de low-kick, iar poziţia secundă a ocupat-o la K-1, ambele rezultate fiind bifate în limitele categoriei 55 de kilograme.

Este doar începutul, eleva lui Cristian Stoenescu, legitimată la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, dorind să facă performanţă în box şi în MMA.

Debut la zece ani şi medalii pe bandă rulantă

Avea zece ani când a început antrenamentele specifice de kick-boxing alături de tatăl ei, Marius Ciocoiu, fost handbalist la Politehnica, în prezent poliţist şi coordonator al activităţii sportive din Moşniţa Nouă printr-o competiţie de mare amploare organizată pe durata a şapte weekend-uri în comuna situată lângă Timişoara.

„Cupa Moşniţa” a fost una dintre platformele care au ajutat-o pe Jasmina să câştige experienţă şi să progreseze.

Cum a început totul?

„Am vrut să fac acest sport mai mult pentru a mă apăra şi a început să-mi placă foarte mult. Am luat-o treptat, nu mă aşteptam să ajung până aici. M-am ataşat foarte mult de kick-boxing şi de antrenorul meu. Modelul meu este Diana Belbiţă, am avut ocazia să o cunosc, a stat cu mine la meciurile de kempo. Visul meu este să lupt în cuşcă”, ne-a declarat Jasmina Ciocoiu.

„Ascensiunea ei i se datorează în mare măsură lui Cristian Stoenescu şi ţin să-i mulţumesc pe această cale. Am fost alături de ea încă din start, la început am pregătit-o pe reguli de kick-boxing, apoi l-am cunoscut pe Cristi şi a preluat el hăţurile. Pot spune că a fost cartea norocoasă, i-a dat încredere şi s-a creat o legătură puternică între ei, care ajută foarte mult la progresul Jasminei. Cristi a trecut prin toate emoţiile unui sportiv şi a putut să-i transmită încredere şi experienţă. Eu am adus-o până la un nivel, de la care nu mai puteam să o cresc. Le mulţumim şi partenerilor noştri privaţi, dacă nu am avea susţinere din partea lor ne-ar fi foarte greu să facem faţă. Jasmina are mănuşi personalizate de la Knockout”, ne-a spus şi Marius Ciocoiu, tatăl talentatei sportive din Moşniţa Nouă.

Primul rezultat notabil a venit în 2016, la Ploieşti, când Jasmina s-a clasat pe podium la Campionatul Naţional de Unifight rezervat categoriilor de vârstă copii şi juniori.

În acelaşi an, la „Cupa Ginbox”, ea a urcat pentru prima dată în ring pe reguli de kick-boxing – full-contact. Au urmat numeroase participări la competiţii intercluburi şi multe medalii importante.

În anul următor s-a clasat pe primul loc la naţionalul de hand to hand fighting, aflat la ediţia inaugurală, aceeaşi clasare obţinând-o la CN de kick-boxing WUMA, de la Slatina.

În 2018, Jasmina Ciocoiu a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la Campionatul României de kick-boxing, întrecere organizată de Federaţia Română de Arte Marţiale Mixte, la Cupa României de auto-apărare de la Braşov, unde a luptat pe reguli de K-1, la Campionatul Naţional de kick-boxing al federaţiei moldo-române de arte marţiale, desfăşurat la Gherla, la naţionalul de hand to hand, de la Slănic Moldova, şi la Cupa Mondială Judgement Day, de la Târgovişte.

Totodată, la Campionatul European de kempo a încheiat pe poziţia a treia în proba de full kempo.

Rezultatele din acest an confirmă urcuşul carierei tinerei sportive din Moşniţa Nouă. În luna februarie, la Braşov, a cucerit medalia de aur la Cupa României, în martie a fost a doua la Campionatul Naţional de taekwondo tradiţional, de la Borş, în aprilie s-a clasat pe locul al treilea la Cupa Mondială WAKO de la Insbruck (Austria), iar în mai a ratat la „mustaţă” podiumul la Cupa Mondială WAKO de la Budapesta. A obţinut, însă, aşa cum v-am informat, titlul mondial la low-kick şi pe cel de vicecampioană a lumii la K-1.

În urma acestor rezultate, ea a ajuns pe locul al 12-lea în clasamentul WAKO la categoria ei de vârstă şi de greutate (14 ani – 55 de kilograme).

Antrenamente cu Cătălin Zmărăndescu şi Florin Noje

Pentru Jasmina Ciocoiu urmează, la sfârşitul lunii august, participarea la Grand Prix Superfight System, de la Braşov, pe reguli de K-1.

În 21 septembrie, ea va lupta în calificări pentru o cupă mondială ce va avea loc în Irlanda, urmând să reprezinte academia celebrului luptător Cătălin Zmărăndescu, în care a intrat în luna februarie a acestui an.

Sportiva din Moşniţa Nouă se va pregăti, tot în luna lui Gustar, timp de o săptămână, la Târgovişte, cu Cătălin Zmărăndescu.

Visul ei este se facă remarcată şi în competiţiile de MMA, în care excelează fostul bodyguard al lui Gigi Becali.

Şi boxul reprezintă o prioritate pentru Jasmina Ciocoiu. Ea va reprezenta Liceul cu Program Sportiv „Banatul” din Timişoara în cadrul competiţiilor pugilistice, urmând să se antreneze de două ori pe săptămână sub comanda lui Florin Noje.

„Aş vrea să ajung sus şi cu boxul, ţintesc participarea la Campionatul Naţional”, ne-a mai spus sportiva în vârstă de 14 ani.

Bursă de merit la şcoală

Şi cartea este importantă pentru Jasmina Ciocoiu. A încheiat conturile cu clasa a 7-a şi are bursă de merit.

Învaţă la „Generală 30”, iar media generală din ultimii patru ani trece de 9.

Ne-a povestit cum arată o zi din viaţa ei: „Dimineaţa merg la şcoală, apoi ajung acasă şi mă pregătesc pentru antrenament, care începe la ora 18. Nu neglijez temele, şcoala este importantă pentru mine. Duminica este singura zi liberă din programul meu. Am înţelegere din partea profesorilor, diriginta Elena Budiul mă încurajează să practic sportul. Suntem mai mulţi colegi care facem sport la nivel de performanţă. Şase băieţi joacă fotbal, iar o colegă face karate şi este foarte bună, are campionate câştigate. Sunt lăudată de profesori şi de colegi. Avem condiţii bune la Şcoala Generală 30”.

Vacanţa este una activă pentru Jasmina Ciocoiu, care se pregăteşte în momentul de faţă pentru competiţiile de la sfârşitul verii şi din toamnă.

Porecla sa este „Dark Angel” şi i-a fost dată de antrenorul Cristian Stoenescu. Jasminei îi plac mult ATV-urile, motocicletele şi plimbările alături de familie.