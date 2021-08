Începe Flight Festival 2021 la Timișoara. 13 zile de evenimente culturale și artistice, în 10 locații diferite

Flight Festival 2021 împânzește orașul Timișoara pentru două săptămâni. Vor fi 13 zile de evenimente culturale și artistice, în 10 locații diferite, începând de ieri și până în 1 septembrie. Programul este unul conceput pe cele patru mari componente ale festivalului: muzică, tehnologie, film și teatru.

Proiecții de film

Decolarea are loc cu Flight Film Festival, trei seri cu proiecții de film în aer liber, până în 22 august, în trei locații diferite: D’arc pe Mal, complex Flonta din Giroc și Iulius Gardens.

Componenta tech

Componenta tech este următoarea destinație. Se desfășoară între 23 și 25 august la Congress Hall din Iulius Town și între 27 și 29 august la Aerodromul Cioca. Organizatorii au pregătit un hackathon, două zile de conferință în care vom întâlni antreprenori și intraprenori, pionieri tehnologici, experți, futurologi și membrii unei comunități care vor dezbate teme actuale despre procesul de inovare în comunități și Tech World, un spațiu cu arhitectură unică, în care arta se conectează cu tehnologia.

Sunlight Theatre

Sunlight Theatre invită timișorenii la șase nopți de teatru în aer liber, între 26 august și 1 septembrie, în locații idilice din oraș. Maia Morgenstern, Marian Râlea, Dana Rogoz, Claudiu Istodor, Rodica Mandache, Florentina Țilea, Ionuț Vișan, Elvira Deatcu, Ioana Bugarin, Ruxandra Maniu sunt câteva dintre numele sonore ale teatrului românesc care vor urca pe scena Sunlight. De asemenea, participă cu spectacole Teatrul Odeon, Teatrul Evreiesc de Stat din București, Teatrul German de Stat din Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara, companiile independente Grivița 53 și UNTEATRU, precum și facultățile de teatru din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Sibiu și București.

Aerodromul Cioca

Ultima destinație din călătoria Flight Festival este Aerodromul Cioca, locația care găzduiește, în weekendul 27-29 august, peste 40 de artiști români și străini care vor performa pe cele patru scene muzicale. Cap de afiș pe scena Flight Festival este cunoscutul artist belgian Lost Frequencies, alături de care, pe scena comercială, vor performa Stefan Biniak, Vito Mendez, Delia, Vunk, Vanotek & Muse Quartet, Jean Gavril, Mark Stam, DJ Dark, Mr.Pit, Angelos, Raw Main și mulți alți artiști celebri pe scenele din Paris, Londra, Dubai, Mykonos sau Ibiza.

Iubitorii genului alternativ vor avea posibilitatea de a retrăi atmosfera de festival pe muzica artiștilor ca Subcarpați, Golan, Vița de Vie, Robin and the Backstabbers, Moonlight Breakfast, Cred ca sunt Extraterestru & Yardie Flo, Om la Lună și Melting Dice. Scena Retro, Imani World și scena Take Off sunt scenele secundare, pregătite să ofere și ele momente magice participanților la festival, pe ritmuri și gusturi diferite de muzică.

Mai multe informații despre Flight Festival 2021 se pot găsi pe pagina de Facebook și pe website www.flight-festival.com. Biletele se pot achiziționa din rețeaua entertix și din rețeaua iabilet.ro.

Festival de muzică, artă și tehnologie

Flight Festival a luat naștere în 2019 și este un festival de muzică, artă și tehnologie, dezvoltat de organizatori în contextul în care orașul Timișoara va găzdui Capitala Culturală a Europei. Obiectivul este de a introduce cât mai mulți participanți în fascinanta lume a fenomenului cultural și de a poziționa orașul Timișoara pe harta festivalurilor relevante din Europa. În contextul pandemiei, Flight Festival a fost singurul festival de anvergură din România, care nu s-a anulat, oferind participanților pe Aerodromul Cioca concerte muzicale în condiții de distanțare și siguranță sanitară.