Hristos a Înviat! Mii de credincioși ortodocși și greco-catolici au asistat la slujbele de Înviere.

Mii de credincioși ortodocși și greco-catolici au asistat în această noapte la slujbele de Înviere organizate în toată țara, dar și la Catedrala Patriarhală din București.

Ei au putut lua Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim de superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte preacuviosul părinte Ioan Meiu, după slujba de sâmbătă a Sfintei Lumini, în cadrul căreia patriarhul grec al Ierusalimului a ieșit din mormântul Domnului cu lumânările aprinse pentru a le împărți cu toți credincioșii.

Postul de radio România Actualități a transmis în direct Slujba Învierii de la Catedrala Patriarhală din București și mesajul patriarhului Daniel.

ÎPS Daniel: În cântările Sfintelor Paști Domnul Hristos cel Înviat este numit bucuria cea veșnică. Ne rugăm Lui să ne dăruiască tuturor bucurie și pace, sănătate și mântuire. Hristos a înviat!

-: Adevărat a înviat!