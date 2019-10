Golanii şi casele de pariuri, probleme ale timişorenilor

Mulţi timişoreni s-au arătat deranjaţi de amploarea luată de casele de pariuri, care înfloresc la toate colţurile. Cele mai multe dintre acestea par a se afla în cartierul Dacia, lucru constatat şi de primarul Nicolae Robu.

Cu ocazia unei recente întâlniri cu cetăţeni din această zonă, edilul-şef a aflat că lumea se plânge de neplăcutul fenomen care s-a instalat în cartierul Dacia, tot mai mulţi localnici arătându-se deranjaţi de gălăgia şi insecuritatea din zonă. „Este o adevărată agresiune la adresa oraşului. În Dacia s-a dezvoltat puternic această industrie a pariurilor, a păcănelelor şi a altor tipuri de joc de noroc, iar pe acolo colcăie şi unele persoane care nu dau dovadă de respect”, spune Nicolae Robu, care a rămas uluit de legislaţia bizară din acest domeniu.

Concret, în momentul în care a luat la puricat situaţia acestor case de pariuri, edilul-şef a constatat că nu prea are pârghiile necesare pentru a acţiona. Astfel, legea nu obligă aceste unităţi să obţină avize comerciale, iar municipalitatea nu are cum să intervină. „Sunt nişte reglementări date în slujba unor reţele care nu aveau de ce să aibă un tratament preferenţial. Practic, ei, patronii acestor unităţi, doar vin să ne informaze că au venit , iar noi ar trebui să ne bucurăm de prezenţa lor. E normal aşa ceva? Adică, eu le promit oamenilor că voi interveni, dar văd că nu am cum”, se plânge primarul. Nicolae Robu a avut o întâlnire şi cu studenţii din complex, aceştia reclamând problemele pe care le au, îndeosebi studentele, cu indivizi dubioşi, care recurg chiar la agresiuni. „Mi s-a spus că trec pe acolo multe persoane de proastă calitate, care creează neplăceri. I-am îndrumat pe studenţi să facă de fiecare dată sesizări la poliţia locală, pentru că nu putem fi toleranţi cu astfel de derbedei care nu ştiu să se comporte”, a declarat Nicolae Robu.