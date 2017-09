Gino Manzotti: „Vedeam cum vine tirul care deja era pe două roţi. Cu cinci metri înaintea noastră s-a răsturnat şi a căzut pe noi…”

Arădeanul Gino Manzotti, membru al trupei timişorene DJ Project, implicată luni seară într-un grav accident de circulaţie, a intrat în legătură telefonică, în direct, la un post de televiziune şi a vorbit despre accidentul în care a fost implicat.

Gino Manzotti se afla cu Mira, noua solistă a trupei DJ Project în maşină, dar şi cu managerul lor, atunci când un tir a intrat in coliziune cu autoturismul lor, dar şi cu un al doilea autovehicul.

„În maşina aia eram noi: eram eu, cu managerul şi Mira. Max a rămas la Cluj. Urcam dealul ăla, iar din faţă vedeam cum vine tirul care deja era pe două roţi. Cu cinci metri înaintea noastră s-a răsturnat şi a căzut pe noi. Prima dată au sărit toate airbag-urile. Mă miram că trăiesc. Am deschis uşa, am coborât şi mă miram că trăiesc. În urmă cu două ore s-a întâmplat. A căzut pur şi simplu pe noi. Eu am două coaste rupte. Mă plimb pe holurile spitalului. Mira e tot aici, la spital la Râmnicu Vâlcea. Ea e ok. M-am bucurat să văd că poate să coboare, nu are nimic (…) Max nu era cu noi.

Foarte urâtă imaginea. 28 de tone avea tirul. Era încărcat cu paleţi. Prima dată m-am uitat dacă sunt ei bine. Şoferul tirului nu ştiu cum e. Eu eram în dreapta. În spate era Mira. Ambulanţa a venit la zece minute. Managerul nostru e un pic mai grav, are o problemă la coloană şi ceva la cap. Trebuie să îi facă ceva la cap…”, i-a povestit Gino Manzotti lui Mihai Morar, scrie wowbiz.ro.

Foto: jurnalul.ro