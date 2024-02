Gărâna Jazz Festival 2024 și-a stabilit perioada de desfășurare

Festivalul devenit deja tradiție – Gărâna Jazz Festival – se va desfășura începând de joi, 11 iulie, până duminică, 14 iulie 2024, pe scenele din Poiana Lupului din satul Gărâna și Biserica Catolică din Văliug.

Pentru ediția 28, anunțăm vânzarea abonamentelor la prețuri Early Bird. Până pe 14 martie, abonamente Early Bird pot fi achiziționate la prețul de 400 lei, urmând ca, din data de 15 martie 2024, costul acestora să crească la 520 de lei. Biletele pot fi achiziționate online de pe bilete.ro sau din magazinele Inmedio & RELAY, Germanos – Telekom, Vodafone sau oficiile Poștei Române.

De-a lungul celor 27 de ani de existență, Gărâna Jazz Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz open-air din Europa Centrală și de Est, adunând laolaltă, în fiecare vară, mii de pasionați de muzica jazz și zeci de muzicieni excepționali din toate colțurile lumii. Festivalul de la poalele Semenicului și-a făcut o tradiție din a fi gazda multor personalități muzicale.

Dintre acestea, amintim pe: Jan Garbarek, Youn Sun Nah, Hiromi, Eberhard Weber, Charles Lloyd, John Scofield, Jack DeJohnette, Dhafer Youssef, Anouar Brahem, Stanley Clarke, Mike Stern, Tomasz Stańko, Enrico Rava, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitouš, Zakir Hussain, Terje Rypdal. În fiecare an sunt

prezentate în jur de 20-25 de concerte, pe scena mare din Poiana Lupului și pe scena din Biserica Catolică din Văliug.

Impactul pe care festivalul îl are de peste 27 de ani la nivel cultural nu poate fi cuantificat în mod palpabil, însă cu siguranță valoarea comunității construite de-a lungul anilor este un insight autentic care relevă importanța promovării jazzului, depășind aspectul muzical:

„Locul ăsta are un specific clar. În primul rând e departe, e o călătorie lungă, și apoi, în mijlocul munților dai de acest grup de entuziaști, așa că și muzica devine energică și un pic aspră. Nu ai timp să te așezi, așa că te lași purtat de val, preiei energia locului și, desigur, a publicului. Apoi mai e și acest vibe de festival, lumea campează, se află aici pentru mai mult timp, există un fel de groove pozitiv și foarte tolerant. E plăcut și pentru muzicieni, e ca o petrecere, e ca o comunitate.” (Wolfgang Muthspiel – laureat German Jazz Prize/2021, European Jazz Musician of the Year 2003)

“Este într-adevăr unul dintre festivalurile mele preferate din lume și simt că sunt parte din el. Mă bucur de câte ori revin – indiferent de temperatură, atmosfera e fierbinte!” (Adam Bałdych, International Instrumentalist Of Tthe Year 2016/ECHO Jazz)

“Publicul e genial, e atâta căldură în reacția lui, simți asta de pe scenă. Depășește succesul. Eu numesc asta iubire!” (Nguyên Lê, Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor/Franța)

“Îmi place Gărâna și îmi place publicul românesc. Păreți atât de implicați, de dăruiți și de pricepuți la muzică.” (Bugge Wesseltoft, pionier al jazzului electronic, de 3 ori câștigător al Norwegian Grammy)

„E foarte norvegian, poate pădurea să fie mai deasă aici, dar îmi amintește de sudul Norvegiei. Mă simt ca acasă.” (Håkon Kornstad, prestigios saxofonist și tenor norvegian)

Mai multe detalii despre organizare, transport, cazare sau camping și despre ce trebuie să pregătească publicul participant pentru o experiență perfectă în cele patru zile de festival, se găsesc pe site-ul festivalului: garana-jazz.ro.

Gărâna Jazz Festival este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat.

Foto: Daniel Nechita