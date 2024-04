Fritz are tot mai mulți contracandidați: Raul Olajos s-a lansat în cursa pentru Primăria Timișoara, iar Cristian Moș îl urmează

Fritz are tot mai mulți contracandidați: Raul Olajos și-a lansat candidatura pentru Primăria Timișoara, iar Cristian Moș îl urmează

Fost președinte al PLUS Timiș și co-președinte al defunctei alianțe USR-PLUS, Raul Olajos și-a lansat candidatura pentru funcția de primar al Timișoarei, duminică, 21 aprilie 2024, din partea partidului Reper, al lui Dacian Cioloș.

La lansare au participat și deputatul Daniel Toda, europarlamentarul Dragoș Pîslaru precum și candidații pentru funcția de primar din Ghiroda, Lugoj, Șag, Dumbrăvița și Moșnița.

Actualul consilier județean a fost o voce critică la adresa politizării excesive, a amatorismului în administrație și a sinecurilor promovate de USR, atât la nivelul județului Timiș, cât și la nivel național, încă de la începutul mandatului.

Firesc, acesta a intrat în conflict cu actuala conducere a USR, mai ales după ce președintele filialei județene useriste, Dominic Fritz, și-a impus numai soldățeii ascultători la alegerile interne din septembrie 2023.

În consecință, Raul Olajos, cât și alți lideri locali și simpli membri din PLUS, dar și din USR au fost marginalizați și au hotărât, pe rând, să părăsească partidul.

Raul Olajos, care vine cu o expriență managerială de aproape 20 de ani în mediul privat și 4 ani de administrație publică, în postura de consilier județean, a decis să candideze pentru fotoliul de primar al Timișoarei.

Obiectivele sale sunt mai degrabă simple și pragmatice, fără a ținti spre teorii socio-administrative lipsite de aplicabilitate. Un alt avantaj, care derivă și din faptul că vine dintr-un partid mic, este modestia campaniei sale electorale, lipsită de poleială și populism, ori exces mediatic.

“Funcția de primar e o funcție în care trebuie să faci mai puțin show și mai mult să livrezi. Actuala administrație a eșuat aici. Avem strategii de dezvoltare de pe vremea lui Ciuhandu, nu avem nevoie de PowePoint-uri nici de la Fritz, nici de la domnul Robu. Ceea ce contează e să duci la îndeplinire, concret, un proiect. Suntem capabili să facem lucruri. Programul are 3 elemente foarte simple: o Timișoară în care să ne simțim bine, o Timișoară dinamică și o Timișoară puternică.

Poate nu avem nici cea mai frumoasă și nici cea mai deșteaptă echipă, nici pretenția că e cea mai bună, dar vă spun că e foarte rezilientă. Chiar dacă pare că este vorba despre candidatura mea la primărie, în realitate e vorba de echipă. De oameni care au rezistat în ultimii 5 ani și ăsta e termenul, au rezistat unor tensiuni politice.

Echipa cu care încercăm să ne asumăm câștigarea primăriei și, de ce nu, a Consiliului Local, a rezistat multor tensiuni și presiuni, pentru că în spatele jocului politic sunt în general resurse care vin din diverse surse.

Și în sensul ăsta mai mult, rolul meu a fost de… era să zic de dirijor… glumesc, este de coordonator, pentru că eu la bază sunt manager și fiecare cu calitățile lui. Nu am specializare în muzică, dar la zona managerială și economică, până la 45 de ani, am reușit câte ceva.

Dar echipa e de bază. Sunt rezistenți din multe puncte. Sunt rezistenți, că se mențin cumva motivați, motivați de toate de provocările care vin din toate părțile.

Sunt rezilienți, pentru că visul pe care l-am avut cumva înainte și astăzi îl putem recunoaște. Acum 5 ani când am zis OK, ne băgăm într-o reprezentare publică ca să schimbăm, cum spuneam atunci, să nu jucăm mai bine decât jucătorii tradiționali și să schimbăm regulile jocului. Astăzi am constatat că o comasare mare PSD-PNL e pusă în balanță la Timișoara cu o comasare mai mică, care nu mai știu ce e…FD, PMP, UDMR și USR”, a declarat Raul Olajos, candidatul Reper pentru Primăria Timișoara.

O altă mișcare, previzibilă și aceasta, este a unui important lider local USR, care a intrat și el în conflict cu gruparea Fritz și a fost marginalizat.

E vorba despre Cristian Moș, actualmente vicepreședinte al CJ Timiș. Lovitura a fost una grea pentru actuala conducere de amatori a USR Timiș, după ce Cristian Moş, fondatorul USR Timiş, care în urmă cu câteva zile afirma că partidul “salvator” nu îl mai reprezintă, a anunţat pe 18 aprilie 2024 că va candida ca și independent la funcţia de primar al municipiului Timişoara.

Atât Raul Olajos, cât și Cristian Moș sunt pierderi pentru imaginea și priza la electorat ale USR Timiș, aflată în criză de identitate și leadership și erodată de cei patru ani de conducere a Primăriei Timișoara, marcați de eșecuri și pierderi de finanțări, datorate aproape exclusiv cuplului edilitar userist Dominic Fritz – Ruben Lațcău.

Este clar că Olajos și Moș vor lua, la alegeri, în primul rând din votanții lui Dominic Fritz, mai exact acei votanți dezamăgiți că actuala conducere a USR s-a îndepărtat de la valorile inițiale ale construcției USR-PLUS, cu care au câștigat câteva locuri în Parlament și câteva primării, la alegerile din 2020.

În cursa pentru funcția de primar al Timișoarei s-au înscris Nicolae Robu, din partea alianței PSD-PNL, cotat cu cele mai mari șanse, Dominic Fritz din partea Alianței Timișoara Unită (formată din ce a mai rămas din USR, Forța Dreptei, PMP – aripa Tomac și cu susținerea parțială a minorităților germană și maghiară), Raul Olajos din partea Reper, Ilie Vasile Sîrbu din partea AUR, Ovidiu Szime din partea Partidului România Puternică și independenții Cristian Moș și Marian Constantin Vasile.

În următoarea săptămână trebuie depuse listele cu semnături ale viitorilor candidați, moment în care se va afla exact numărul candidaților și cine sunt aceștia.

La alegerile locale din 2020 au participat 15 candidați pentru funcția de primar al Timișoarei.