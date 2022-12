Fost idol al tribunelor stadionului „CFR” din Timișoara, Sorin Gheju a plecat de la Gătaia la Peciu Nou

Sorin Gheju nu mai este antrenorul echipei Progresul Gătaia, dar va activa tot în Liga a IV-a Timiș, acesta acceptând oferta de a prelua formația CSC Peciu Nou. Un salt de 11 poziții, de la a 13-a clasată la ocupanta locului secund.

„Am venit la Gătaia în urmă cu un an și jumătate, la propunerea lui Manu Roșu, și pot spune că am trăit clipe frumoase. Începutul a fost mai greoi, lotul întregindu-se pe ultima sută de metri, înaintea startului de campionat, dar pe parcurs am reușit să formăm o echipă și ne-am îndeplinit obiectivul.

S-au reglat toate din mers, cu jucătorii și cu banii, și alături de Manu am reușit să creăm un grup unit. Am avut liniștea necesară și băieții s-au concentrat doar pe fotbal. Sezonul acesta, cu trei-patru achiziții făcute în vară, am devenit o echipă care atunci când erau prezenți toți jucătorii a pus mari probleme celorlalte formații, dovadă fiind și rezultatele cu echipele din fruntea clasamentului.

La fel de adevărat este că spre finalul turului, lipsind mulți jucători – la ultimele cinci meciuri am avut 11-12 jucători din diverse motive – n-am mai reușit să facem așa multe puncte. Pot spune că la Gătaia m-am simțit extraordinar, am cunoscut oameni minunați.

Sper să mă înțelegeți, Peciu Nou este a doua mea casă din punct de vedere fotbalistic. Am jucat aici, am antrenat, aici muncesc, aici mai stau uneori și am acceptat această provocare în cariera mea de antrenor”, a declarat Sorin Gheju, cândva un idol al tribunelor stadionului „CFR”.