Flavius Biea îşi pregăteşte revenirea în ringul de box

Flavius Biea susţine în aceste zile un stagiu de pregătire comun, la Timişoara şi la Arad, cu sportivul Mirel Drăgan, multiplu campion mondial şi european de kempo şi participant la Exatlon.

„Este o plăcere pentru mine să mă antrenez alături de un pugilist de top din boxul profesionist românesc. Pregătirea decurge foarte bine, aşteptăm noi provocări. Trebuia să boxez în cadrul galei Boxing Fight Championship, însă, din păcate, din cauza pandemiei, aceasta a fost amânată. Îmi doresc să rămân pe fight-cardul acestui eveniment şi să îmi fac debutul în boxul profesionist. De-a lungul carierei mele de luptător de kempo am devenit multiplu campion mondial şi european, iar acum vreau să ajung cât mai sus în cariera de boxer. Vedem ce îmi rezervă viitorul, voi munci, o voi lua uşor, pas cu pas, vom vedea unde voi ajunge”, a spus Mirel Drăgan.

El ar fi trebuit să-şi facă debutul în boxul profesionist în cadrul galei Boxing Fight Championship, programată pentru data de 28 martie la sala „Constantin Jude”, în organizarea Biea Promotion, promoţie condusă de Roxana Biea, dar amânată din cauza pandemiei de coronavirus, care tocmai izbucnise în ţara noastră.

În cadrul aceluiaşi eveniment pugilistic, Flavius Biea urma să-l întâlnească în main-event pe Meshack Mwankemwa Ambukege, din Tanzania.

Sportivul timişorean, deţinătorul centurii IBA intercontinentală la categorie semi-mijlocie (super welterweight, 69,8 kilograme), s-a antrenat şi în plină pandemie de coronavirus, în ciuda dificultăţilor ivite. Acum, Biea se află sub atenta îndrumare a antrenorilor Andrei Cherecheş, Sorin Sărăndan şi Ruben Stoia, cu ultimul pregătindu-se la sala acestuia din Arad, care este dotată cu un ring.

„A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, pentru că aveam planuri mari pentru a pregăti gala ce trebuia să aibă loc pe 28 martie. Din păcate, toate planurile au fost date peste cap, dar eu am rămas concentrat şi mereu într-o formă bună de pregătire, pentru că am ales să mă antrenez pe toată perioada pandemiei. Chiar dacă m-am pregătit pentru a fi într-o formă bună, perioada de recuperare a antrenamentelor specifice pentru a boxa la cel mai înalt nivel a fost afectată. Dar rămân pozitiv şi începem munca de revenire la forma maximă. Mă pregătesc în momentul de faţă cu antrenorii Andrei Cherecheş, Sorin Sărăndan şi Ruben Stoia, având mari speranţe că voi recupera tot ce am pierdut în ultima perioadă. Mă antrenez şi la Arad pentru că acolo am găsit înţelegere la o sală dotată cu un ring de box, ceea ce îi trebuie unui pugilist. Îi mulţumesc pe această cale lui Ruben Stoia că s-a alăturat echipei mele. Ţin legătura şi cu Alec Wilkey, antrenor care aşteaptă să revin în Anglia la antrenamente. Mă bucur foarte mult că Mirel Drăgan, care trebuia să se bată în gala din 28 martie, a venit la Timişoara pentru a avea o pregătire comună şi pentru a pune la punct unele detalii în ceea ce priveşte următoarea gală”, a spus, la rândul său, pugilistul timişorean Flavius Biea.

Acesta îşi menţine dorinţa de a lupta pentru o centură mai importantă în boxul profesionist şi nu renunţă la ideea organizării galei Boxing Fight Championship.

„Nu avem veşti în ceea ce priveşte următoarea gală, dar cu siguranţă când ni se va da clar drumul la organizarea evenimentelor ne vom apuca de treabă. Mă bucură faptul că mă aflu în primii 100 de boxeri ai lumii, mai exact pe locul 92 din 2.300 de pugilişti la categoria mea. Sunt la două meciuri distanţă de a putea ataca un titlu mare, dar asta depinde doar de mine şi de evoluţia mea ca boxer. Această clasare îmi oferă un elan foarte bun pentru a putea ajunge cât mai repede în primii 20-30 de pugilişti ai lumii şi îmi dă totodată şansa de a putea ataca o centură mondială. Cu siguranţă, dacă nu era această pandemie şi nu se bloca totul, la sfârşitul anului puteam urca în ring pentru o centură şi mai importantă. Îmi menţin dorinţa de a boxa cât mai curând, poate chiar în MGM Grand Arena”, a completat Flavius Biea.