Festivalul Etniilor, sub semnul lui Hercules

Cunoscuta stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, va organiza luni, 7 septembrie, cu începere de la ora 18, o nouă ediție a festivalului Etniilor.

Parada tradițională și spectacolul aferent se vor desfășura în zona Parcului Central, pe scenă urmând să urce soliștii Florin Pistrilă, Ramona Vița, Alina Radi, Răzvan Gârbovan, recitatoarea cehă Denisa Mleziva, precum și membrii ansamblurilor Junii Gugulani din Caransebeș, Taraful de la Maciova, Armonia din Vodnic, Dansuri Populare din Moldova Nouă și Orchestra Semenicul din Reșița.