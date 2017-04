„Echipa avea potenţial pentru o clasare superioară”. Interviu cu Ilie Triţoiu, preşedintele grupării BC SCM Timişoara

– Aţi avut parte de un deznodământ nefavorabil în duelul cu CSM Oradea pentru accederea în semifinalele Ligii Naţionale. Cristian Achim, antrenorul echipei bihorene, a lăudat Timişoara şi a mărturisit că nu se aştepta ca seria să fie decisă în minimum de meciuri. Cu siguranţă, nu aţi crezut nici voi că se va încheia atât de rapid…

– Nici acum nu-mi vine să cred că s-a încheiat această serie. Nu vreau să iau din meritele echipei din Oradea, dar în cele trei meciuri am evoluat mai bine ca ei în majoritatea timpului. În unele momente, când am ajuns la diferenţe de 12 şi 14 puncte, cred că nici măcar ei nu-şi mai puneau problema învingătoarei. Din păcate, am fost naivi şi asta ne-a costat. Căderile şi lipsa de soluţii timp de trei-patru minute în fiecare joc au dus la un deznodământ nefavorabil nouă şi în acelaşi timp nedrept. Acest 0-3 putea fi la fel de bine 3-0 pentru noi şi nu cred că se supăra nimeni. Experienţa, valoarea individuală a unor jucători, publicul, banca mai lungă au făcut în cele din urmă diferenţa. Publicul a fost excepţional în toate partidele, chiar şi în cel de la Timişoara. Noi am rămas cu jocul frumos, iar ei cu calificarea în semifinale.

– Ultima partidă cu Oradea a însemnat pentru voi căderea cortinei peste ediţia 2016-2017. Eşti mulţumit de parcursul avut? Se putea mai mult?

– Din păcate, am încheiat competiţia prematur, într-un moment în care arătam o formă destul de bună, un joc bun, în creştere, pe care l-am aşteptat în toată luna martie, în perioada jocurilor din grupa valorică 1-6, când am jucat din trei în trei zile şi ştiţi ce probleme de lot am avut. Cred că puteam mai mult, atingerea semifinalelor ar fi fost posibilă în condiţiile în care în Top 6 am fi avut tot lotul valid sau măcar pe o parte dintre cei accidentaţi, iar dacă mai reuşeam două sau trei victorii probabil că aveam parte de un adversar mult mai accesibil decât Oradea. Simt că am lăsat ceva neterminat, cred cu tărie că puteam mai mult. Accederea în semifinale era un obiectiv realizabil şi în continuare probabil că am fi devenit o nucă foarte tare, indiferent de adversarul pe care l-am fi întâlnit în semifinale. Din păcate, nu mai schimba nimic şi sunt foarte trist pentru situaţia actuală. Dacă mă raportez strict la obiectivul declarat la începutul sezonului, la lotul pe care l-am încropit în vară – unul nou cu excepţia lui Mladen Jeremici şi spun asta întrucât celălalt jucător pe care l-am avut şi în sezonul trecut, Zoran Milencovici, a fost accidentat până spre sfârşitul actualei ediţii – şi comparativ cu stagiunea precedentă, când am încheiat pe poziţia a zecea, locul al cincilea ocupat acum mă mulţumeşte parţial. Dar echipa avea potenţial pentru o clasare superioară.

– Ce urmează pentru BC SCM Timişoara? Le-aţi dat drumul băieţilor sau antrenamentele continuă?

– O parte importantă dintre cei care au dus greul în acest sezon, mă refer la străini şi la cei doi români importanţi, Popa Calotă şi Drăguşin, au intrat într-o mini-vacanţă. Jucătorii care au evoluat mai puţin şi vor fi în lot şi în sezonul următor, mă refer aici la Tohătan, Păun, Milencovici, Mocriţchi, Albu, Ursan şi Porumb, continuă sezonul la echipa din Liga I sub comanda lui Radenko Toroman, unde mai avem meciuri de disputat. Ei sunt tineri şi au nevoie în momentul actual de jocuri, pentru că au evoluat puţin de-a lungul campionatului. Lor nu le-ar face bine o pauză atât de lungă. După încheierea sezonului din Liga I vor avea o mini-vacanţă de două săptămâni, apoi vor efectua antrenamente de individualizare şi sală de forţă sub coordonarea lui Cristian Bota şi Tiberiu Puta.

– Se spune că o campanie de transferuri reuşită se pune la punct din timp. Aţi creionat cât de cât lotul pentru sezonul viitor? Putem să ne aşteptăm deja la noutăţi? Cine rămâne şi cine pleacă în perioada următoare?

– În mare parte, lotul pentru sezonul următor este creionat. În această perioadă vom purta discuţii cu unii dintre jucători şi cu impresarii care îi reprezintă în vederea prelungirii angajamentelor pentru viitoarea stagiune. Dintre cei care sunt acum în vacanţă, Jeremici, Popa Calotă şi Drăguşin vor fi ai noştri şi în următorul an. Vom discuta cu străinii, pe o parte dintre ei vrem să-i păstrăm, dar nu pot să spun acum despre cine este vorba. Important este că vom avea continuitate. Am avut o serie de discuţii cu cei din staff-ul tehnic încă de la finalul sezonului actual, chiar înaintea play-off-ului. Sper să reuşim să păstrăm jucătorii pe care îi dorim în continuare alături de noi, preţul lor a crescut după evoluţia din ultimul an. Ne-am gândit şi la poziţiile pe care vrem să le întârim. Dar toate acestea vor fi în funcţia de bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie pentru următorul sezon. Avem timp suficient pentru a lua deciziile corecte în vederea alcătuirii unui lot cât mai puternic, sper eu, peste cel actual, pentru că şi obiectivele noastre vor fi altele în următoarea ediţie de campionat. Sperăm ca echipa din Cluj-Napoca să câştige campionatul. În aceste condiţii, al doilea nostru obiectiv, participarea în cupele europene, ar deveni realizabil prin ocuparea poziţiei a cincea.

– Antrenorul Tudor Costescu a lăsat să se înţeleagă că nu este sigur de ceea ce-i rezervă viitorul apropiat. Liderul staff-ului tehnic în stagiunea ce va începe în luna septembrie va fi tot el?

– Dintr-un anumit punct de vedere, este normal să fie nesigur de poziţia lui, deoarece la finalul Top 6 obiectivul impus de conducere a fost calificarea în semifinalele Ligii Naţionale. Totuşi, evoluţia bună a echipei în cele trei meciuri cu Oradea, când pentru prima dată după o serie de zece jocuri am avut la dispoziţie tot lotul, ne-a făcut să ne gândim mai bine la acest aspect al continuităţii şi am luat decizia de a nu mai face greşelile din trecut, când am schimbat antrenori şi jucători la fiecare final de sezon. Dorim să păstrăm un nucleu important de jucători, pe care să-l completăm cu baschetbalişti de valoare pe poziţiile pe care suntem deficitari şi în acelaşi timp să asigurăm continuitate băncii tehnice. În momentul de faţă, ei cunosc cel mai bine lotul de jucători, ştiu pe cine trebuie să aducem pentru a avea o echipă mai puternică şi mai competitivă decât în actualul sezon.

– Aţi semnat deja prelungirea contractului cu Tudor Costescu?

– Nu am semnat încă, dar, aşa cum am spus, vrem să dăm continuitate şi staff-ului tehnic, şi mă refer aici la toţi membrii acestuia, nu doar la antrenorul principal.

– S-au mişcat mult mai bine lucrurile în ceea ce priveşte vizibilitatea voastră, dar tot nu aţi reuşit să aduceţi la sală un public ca pe vremurile bune ale acestei echipe. Se poate spune că acesta este marele regret din actualul sezon?

– Da, aşa este. Am făcut tot ce este posibil pentru a aduce publicul alături de noi. Celor care au avut abonamente în sezonul trecut le-am acordat gratuitate în această stagiune. Am făcut abonamente gratuite pentru sectoarele galeriei. Am făcut un site nou, pagină nouă de Facebook, cont de Instagram, afişe, programe de meci, o echipă nouă de majorete, mai activă decât cele din trecut, am schimbat chiar şi mascota. Avem identitate proprie, am făcut un marketing bun, cu materiale promoţionale, premii în pauza meciurilor, oficialităţi locale care au dat lovitura de începere, mediatizare la televizor şi la radio, am atras sponsori noi, am dotat galeria, iar aici m-am implicat personal, cumpărând două tobe noi. Mai mult de atât nu aveam ce să fac… În plus, echipa s-a bătut în play-off pentru semifinalele campionatului, am arătat bine ca joc când am avut toţi băieţii apţi. Din păcate, publicul nu este doar problema noastră, a baschetului, ci a întregului sport timişorean. În afară de ASU Politehnica, care are propriul public, celelalte echipe din oraş, deşi au rezultate, nu atrag la fel de mulţi oameni. Se poate spune că acesta este cel mai mare regret. Sportul fără susţinerea publicului este foarte sărac, acesta este principalul ingredient pentru reuşita unui spectacol sportiv. Îmi este greu să înţeleg de ce nu vin alături de noi, pentru că îi reprezentăm tocmai pe ei, pe timişoreni. Sper ca această clasare mai bună şi obiectivele îndrăzneţe din următorul sezon să creeze o emulaţie mai mare, iar lumea să vină în număr mai mare la meciurile noastre. Baschetul este un sport frumos şi spectaculos.

– Îţi reproşezi vreo decizie luată în calitate de preşedinte al BC SCM Timişoara?

– Probabil că am făcut şi eu anumite greşeli, dar sunt şi eu om şi sunt supus greşelilor. Cu siguranţă, le-am făcut din dorinţa de a reuşi, de a fi mai buni. Mi-am dedicat tot timpul activităţilor de la club, sunt bine intenţionat, dar am făcut şi unele greşeli. Îmi pot reproşa încrederea prea mare pe care am avut-o în jucători şi în staff-ul tehnic. Trebuia să fiu puţin mai rezervat, să nu le arăt acest lucru. Acest lucru ne-a <<costat>>, probabil că o presiune mai mare din partea staff-ului administrativ ar fi fost benefică măcar în ultimele trei meciuri din play-off, cele cu Oradea. Învăţăm tot timpul, chiar şi din greşeli.

– Echipa se poate înscrie fără emoţii în următoarea ediţie de campionat? Întreb asta pentru că la un moment dat se vorbea despre două probleme cu care s-ar putea să vă confruntaţi. Una era legată de certificatul de identitate sportivă pe care funcţionaţi acum, iar cealaltă se referea la datoriile acumulate în stagiunea 2015-2016…

– Este o întrebare delicată. Consider că nu vor fi probleme în ceea ce priveşte înscrierea în noul sezon, deoarece în momentul de faţă funcţionăm pe CIS-ul SCM-ului şi am arătat în acest sezon că lucrurile merg spre bine. Suntem cu banii la zi, toate taxele şi impozitele sunt plătite, la fel şi furnizorii. Nu ar trebui să avem nici o problemă, pentru că vechiul club este în insolvenţă. Eu am speranţa că la final lucrurile se vor rezolva pozitiv pentru cei care au de primit sume de bani, şi mă refer aici la foştii jucători, la furnizori şi la alte persoane care mai au probleme cu vechiul club. După alegerile de la federaţie vom demara procedura înscrierii în noul sezon competiţional.

– Apropo de alegerile de la federaţie, ai fost pe lista candidaţilor pentru unul dintre locurile din Biroul Federal…

– Am citit în presa locală şi chiar m-am speriat când am văzut că aş fi fost împiedicat de cazierul judiciar să-mi depun candidatura la Biroul Federal. La insistenţele colegilor mei şi ale mai multor oameni de baschet din Timişoara şi din ţară, am luat decizia de a candida la Biroul Federal la alegerile care vor avea loc în data de 5 mai. Din păcate, în perioada depunerii dosarelor eram plecat cu echipa la Oradea, am stat acolo o săptămână, apoi trebuia să mă întorc la Timişoara pentru a-mi scoate cazierul şi a-l depune la dosar. Nu m-am mai întors, de la Oradea am plecat în Maramureş, unde am petrecut sărbătorile de Paşti. Când am revenit la Timişoara era prea târziu. Am renunţat să completez dosarul pentru că ştiam că nu mai am timp pentru acest demers, am considerat că este mai bine să mă retrag. Asta este întreaga poveste, îl pot scoate oricând să-l arăt, mi s-a părut şocant când am citit că sunt împiedicat de cazier.