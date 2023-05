Dublu regal de fotojurnalism la Timișoara

Piața Unirii din Timișoara va găzdui cea de-a 66-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo, între 5 și 31 mai. De 12 ani, expoziția este adusă în România de către Fundația Eidos. Bonus, în perioada 3-7 mai, între orele 11 și 14, la Casa Artelor, în Sala Studio, fotograful Nikos Economopoulos, de la celebra agenție Magnum Photos, susține workshopuri de fotografie.

Cele 120 de fotografii surprind evenimente importante din întreaga lume: de la războiul de agresiune din Ucraina și impactul lui asupra oamenilor, până la efectele crizei climatice și protestele civile din jurul lumii. Fotografiile vor fi însoțite și de un audio-tur gratuit, realizat în parteneriat cu aplicația Smartify, prin care vizitatorii vor putea asculta, pe propriile device-uri, povestea fiecărei fotografii câștigătoare.

Timp de câteva luni de zile, 24 de ore din 24, fotografiile vor fi expuse simultan în perioada 5 mai – 31 mai în București, Timișoara și Sibiu, apoi în perioada 3 iunie – 3 iulie în Constanța și Oradea, iar ulterior vor fi prezentate publicului din alte orașe importante din România. Întreg itinerariul și detaliile fiecărui eveniment vor fi publicate pe pagina de Facebook a expoziției – World Press Photo Exhibition Romania.

„Trăim într-o eră în care fake news-ul devine din ce în ce mai greu de izolat, iar fotojurnalismul de calitate și etic este calea prin care putem obține informații autentice și nealterate.

Ca fotojurnalist am fost în mijlocul unor evenimente extrem de dure, însă chiar dacă realitatea din teren era prea violentă, prea explicită sau pur și simplu prea greu de digerat, am realizat cât de important este ca noi, fotojurnaliștii, să redăm totul cât mai raw, astfel încât să reușim să transpunem oamenii chiar în acel loc și în acel moment. Doar așa putem înțelege cu adevărat probleme cu care această lume se confruntă”, a declarat Cristian Movilă, fondatorul fundației Eidos și reprezentantul World Press Photo în România.

Competiția World Press Photo recunoaște fotojurnalismul de calitate și premiază imagini și povești din întreaga lume. Cei patru câștigători globali au fost selectați din 24 de câștigători regionali, aleși din peste 60.000 de lucrări înscrise:

• Premiul Fotografia anului: Bombardament aerian asupra maternității din Mariupol, realizată de Evgeniy Maloletka, Ucraina, Associated Press

• Premiul Reportajul anului: Prețul Păcii în Afganistan, realizat de Mads Nissen, Denmark, Politiken/Panos Pictures

• Premiul Proiect pe termen lung: Ape zbuciumate, realizat de Anush Babajanyan, Armenia, VII Photo/National Geographic Society

• Premiul Format Liber: Aici, ușile nu mă cunosc, proiect realizat de Mohamed Mahdy, Egypt

Expoziția World Press Photo este adusă în România de Fundația Eidos, organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și finanțată de Ministerul Culturii.

Fundația Eidos este o organizație non-profit cu sediul în București, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar.

Fotografia europeană: între suflet și sufletul comerțului

Agenția de fotografie de presă Magnum Photos, înființată de “Părinții Fondatori” ai fotojurnalismului modern, adusă la rang de artă, este prezentă la Timișoara prin fotograful Nikos Economopoulos – grecul de la Magnum, cum este supranumit acestea. Este istorie vie pentru iubitorii de frumos și un cadou nevisat pentru fotojurnaliștii mici și mari.

Fotografii Magnum? Simpli dar sofisticați, modești dar The Best The Eye Can Catch.

Întâlnirea cu Nikos Economopoulos, fotograf grec, membru al grupului Magnum, a avut loc miercuri, 3 mai, de la ora 18, în Aula Magna a Universității de Vest. Scriitorul Robert Șerban a fost moderatorul acestui eveniment, organizat în cadrul „Îndrăznește!/Dare!”, Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Considerat printre cei mai buni fotografi din lume, Nikos Economopoulos s-a născut la Kalamata, în Grecia, în 1953. A studiat Dreptul și a lucrat ca jurnalist.

A început să facă fotografii abia la 25 de ani, când un prieten din Italia i-a arătat o carte cu opera lui Henri Cartier-Bresson, care a avut asupra lui un impact instantaneu și foarte puternic.

A vizitat Timișoara imediat după căderea lui Nicolae Ceaușescu. Fotografiile lui Economopoulos au fost publicate în „The Guardian”, „The Independent”, „Le Monde”, „Libération”, „The New York Times”, „El País” și „Die Zeit”.

Magnum Photos este o organizație internațională fotografică, cu birouri în New York, Paris, Londra și Tokyo. A fost înființată în 1947.

De asemenea, în perioada 3-7 mai, între orele 11 și 14, la Casa Artelor, în Sala Studio, fotograful Nikos Economopoulos va susține workshopuri de fotografie.