Două studente românce au rupt în bătaie doi ţigani, în Anglia: Ce voiau să le facă bărbaţii / FOTO

Două studente românce au rupt în bătaie doi ţigani într-un club din Marea Britanie. Fetele care studiază la o universitate din Southampton s-au decis să se distreze într-un club de noapte, dar ţiganii au pus ochii pe ele şi nu le-au lăsat în pace, anunţă reporterntv.ro. Mare greşeală. Una dintre fete, care practică un sport de contact, a povestit pe Facebook cum s-a întâmplat și cum s-a trezit pe un pat de spital.

„Aseara, petrecand nespus de bine, am avut imensa placere sa fim placute, eu si Misha de doi minunati tigani, tigani din Romania (da! Is si aici)… dupa ce am lasat bautura nesupravegheata cate minute pe bar… s a schimbat situatia, flacaii au hotarat sa ne urmareasca, sa ne traga si sa ne spuna ca noi plecam cu ei in seara asta… Multumesc sportului pe care il practicam ne-(i-)am batut si apoi au fugit (unde era oare securitatea?).. eu am doar macsilarul lovit.. Misha in schimba are fata distrusa nitel si dureri pe peste tot… daca asta nu era destul.. dupa mi s a facut rau, m am rupt de realitate si m am trezit in spital… Super”, a scris Maria Mihaela.

Sursa: stiripesurse.ro