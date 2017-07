Două persoane au decedat, iar alta este rănită, în urma unui groaznic accident rutier

Doua persoane au decedat si una este ranita dupa ce o cisterna si doua autoturisme s-au ciocnit, sambata dimineata, pe drumul national 2 A, in judetul Ialomita. Politistii anunta ca nu sunt scurgeri din cisterna, dar traficul intre localitatile Sarateni si Munteni-Buzau este complet blocat.

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Ialomita, Adreea Loghin, a declarat, sambata ca o cisterna si doua autoturisme s-au ciocnit, pe drumul national 2 A, intre Urziceni si Slobozia, in dreptul localitatii Sarateni, informează news.ro.

Traficul intre localitatile Sarateni si Munteni-Buzau este complet blocat si se cauta solutii pentru scoaterea cisternei de pe sosea.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, Lacramioara Chirea, a declarat, sambata ca cisterna implicata in accident transporta zece tone de azot, dar nu exista pericol.

„Doar capul tractor al cisternei a fost afectat in urma impactului. Nu exista pericol de fisuri, scurgeri sau alte avarii. Cisterna este pe roti, in camp. Se intervine pentru racirea cisternei”, a declarat Lacramioara Chirea. Potrivit acesteia, in urma impactului doua persoane diin acelasi autoturism au fost incarcerate. Este vorba despre un tanar de 19 ani si un barbat de 50 de ani, ambii din Ploiesti, care au decedat.

De asemenea, au fost raniti usor soferul cisternei si soferul celui de-al doilea autoturism implicat in impact, dar ambii au refuzat transportul la spital, conform romaniatv.net.