Dominic Fritz și Clotilde Armand gândesc și scriu exact la fel, până la virgulă! Iată dovada

Dominic Fritz alături de Clotilde Armand este o imagine care probabil le insuflă multă încredere atât timișorenilor, cât și bucureștenilor că e loc de mai bine, de mai cald în case, de străzi mai curate și de-un management al deșeurilor măiastru, desigur.

Alături de fotografia în care cei doi au chipuri radioase, fiecare a postat un text pe pagina sa de facebook.

”Am vizitat-o azi pe colega mea Clotilde Armand, primărița Sectorului 1 din București. Am discutat despre stadiul reformelor pe care le-am demarat amândoi la nivelul administrațiilor locale. Cum am oprit risipa banului public și cum am restructurat primăriile pentru a deveni mai eficienți și mai transparenți. Ne-am împărtășit experiențele ca primari și am vorbit despre investiții în educație, energie verde, digitalizare și alte proiecte esențiale pentru comunitatea locală”, spune Dominic Fritz.

”M-am bucurat de vizita făcută de primarul Dominic Fritz la Primăria Sectorului 1. Am discutat despre stadiul reformelor pe care le-am demarat amândoi la nivelul administrațiilor locale. Cum am oprit risipa banului public și cum am restructurat primăriile pentru a deveni mai eficienți și mai transparenți. Ne-am împărtășit experiențele ca primari și am vorbit despre investiții în educație, energie verde, digitalizare și alte proiecte esențiale pentru comunitatea locală”, zice și Clotilde Armand.

Doi oameni care gândesc, așadar, exact la fel și iată, exceptând frazele introductive, scriu identic, până la virgulă!

Amândoi vor continua opera de curățenie, ca să moară presa de ciudă

Mai au ceva în comun cei doi edili exponențiali pentru valoarea USR ca rezervor de cadre de nădejde pentru administrațiile locale: jurnaliștii răi și fameni care nu-i lasă să lucreze. Ambii își încheie postările în care își exprimă bucuria întâlnirii cu un text aidoma și totuși nu au copiat unul de la altul, căci useriștii nu mint și nu fură, doară știm.

”Știm că suntem pe drumul cel bun deoarece, în aceste zile, amândoi suntem ținta unui veritabil linșaj mediatic la RTV și Antena 3. Este vorba de televiziuni care au fost abonate în trecut la bani publici și care în prezent sunt alimentate cu sume uriașe de PSD și PNL.

În ciuda acestor atacuri calomnioase, nu avem de gând să cedăm. #Continuăm să #facemCurat” tună Fritz și Armand, fiecare pe a sa pagină, dorind să le insufle nu doar mândrie timișorenilor și bucureștenilor din Sectorul 1, ci și o țâră de mânie proletară contra presei. Sau mă rog, mânie corporatistă dacă-i vorba strict de fanii useriști.