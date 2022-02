Robu: Fritz minte susținând că Timișoara e defavorizată față de București / Actualul primar a primit de la Guvern mai mult decât suma încasată de Timișoara în opt ani cu fostul edil

Nicolae Robu demontează teza primarului Dominic Fritz conform căreia timișorenii suferă de frig din cauză că-i sponsorizează, chipurile, pe bucureșteni, a căror companie de termoficare cumpără gazul mult mai ieftin decât în capitala Banatului.

Fostul edil-șef înfierează și lamentările actualului șef al administrației municipale cu privire la ajutorul prea slab pe care l-ar primi de la Guvern. Cele peste 100 de milioane de lei pe care le-a primit Fritz de la bugetul de stat depășesc, de fapt, suma pe care a acontat-o Timișoara în cei opt ani din mandatele lui Robu, susține acesta.

Ex-primarul își susține afirmațiile cu cifre

”Acest personaj-calamitate pt. Timișoara minte, mai nou, că nu are destui bani pt căldură din cauză că banii timișorenilor merg să susțină prețul scăzut al gazului la București! Incredibil până unde poate merge omul! Stimați timișoreni, NICI VORBĂ ca la București prețul să fie mai mic cu ajutorul banilor timișorenilor!

Pur și simplu la București s-a semnat acel acord bilateral cu un furnizor de gaz care asigură preț fix pe perioada contractului, iar la Timișoara dl Fritz nu a vrut să semneze! A avut ocazia să primească gaz pe 6 luni sau pe un an sau chiar pe mai mult cu doar 200 lei / MWh, dar a refuzat, preferând să se lase la cheremul bursei și DE ACEEA îl plătește acum cu 800 lei / MWh! DE ACEEA plătiți dvs., stimați timișoreni, PREȚ DUBLU și nici n-aveți căldură corespunzătoare (noroc că e cald afară!). DE ACEEA am ajuns să cerem ajutorul altora ca niște milogi!”, susține fostul edil-șef.

Dincolo de tonul vehement al textului său postat pe facebook, Robu își susține demonstrația cu cifre:

”Priviți, vă rog, LA RECE, cifrele de mai jos și o să înțelegeți cât de mizerabilă este această ultimă manevră de abatere a dv de la culpa lui, prin ațâțare împotriva Bucureștiului! Veți vedea că e ca în bancul cu Radio Erevan, Ivan Ivanovici, mașina și bicicleta! Topul principalilor contributori la bugetul statului român: București: 46,4 la sută (11.26 miliarde lei)!; jud. Cluj, 3,9 la sută (0.936 miliarde lei); jud. Timiș, 3,2 la sută (0.770 miliarde lei); jud. Iași, 2,7 la sută (0.665 miliarde lei); jud. Constanța, 2,6 la sută (0.619 miliarde lei) etc”.

Fritz a primit de la Guvern mai mult decât suma încasată de Timișoara în opt ani cu Robu

”Păi d-le Fritz, ai primit într-un an de la bugetul statului român constituit cu o contribuție de 46,4 la sută a Bucureștiului și de 3,2 la sută a Timișului (capitala e capitală, acolo sunt marile afaceri!), ajutoare de peste 100 milioane de lei – mult mai mult decât am primit eu cumulat în cei 8 ani cât am fost Primar! – și ai nerușinarea să acuzi că, de fapt Timișoara ar ajuta Bucureștiul și de aia nu ai bani să plătești gazul?!”, clamează Nicolae Robu.

El mai taxează, în finalul postării, și susținerea lui Fritz cum că banii orașului ar fi cheltuiți doar pentru termoficare: ”L-am auzit cu toții pe dl Fritz mințind și că toți banii încasați merg la Colterm, când a văzut toată lumea că sume uriașe merg către firme clientelare cu un angajat sau chiar fără niciunul, firme care fac studii al căror principal rezultat este recomandarea de a se continua cu alt studiu”.