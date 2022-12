Dominic Fritz: „Am investit anul acesta peste 420 de milioane de lei în modernizarea Timișoarei. Mișcăm Timișoara”

Primarul Dominic Fritz a anunţat, miercuri pe Facebook, că administraţia pe care o conduce a ivestit, anul acesta, peste 420 de milioane de lei în modernizarea Timișoarei.

„Unul din minusurile de pe Alexandrescu a fost lipsa copacilor. Am rezolvat: acum, e plantat aliniamentul cu 75 de arbori.

Grigore Alexandrescu, tronsonul dintre Aradului și Torontalului, este unul din șantierele finalizate anul acesta și unul din segmentele de Inel 4 la care am lucrat.

Am modernizat 4 benzi auto, pista de bicicletă, trotuare, am instalat stâlpi de iluminat public omiși în proiectul inițial, am suprailuminat trecerea de pietoni pentru a preveni accidentele și toate cablurile le-am trecut în subteran.

A fost un proiect greu, cu multe lacune încă din stadiul de concept, dar îmbunătățirile pe care le-am adus sunt vizibile.

Am investit anul acesta peste 420 de milioane de lei în modernizarea Timișoarei.

Mișcăm Timișoara. Împreună.”, a scris Fritz pe reţeaua de socializare.

Foto: Facebook/ Dominic Fritz