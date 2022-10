Doctorița de familie din Timiș care și-a bătut un pacient a avut un “comportament neadecvat” și față de cei trimiși să o controleze

Conform unei informații primite, marți, pe surse, o echipă de control a Direcției de Sănătate Publică Timiș ar fi avut parte, luni, de o primire nu tocmai călduroasă la cabinetul unui medic de familie din Bulgăruș, sat care aparține de comuna Lenauheim.

Coincidență sau nu, medicul respectiv, Olivera Bălan, a fost și protagonistul unui incident care a făcut vâlvă la finele lunii august, când în mass-media s-a relatat despre cazul unui pacient care a fost bătut de… doctorița de familie! De pildă, de la Pro TV aflam “ce a povestit Tudor Gheorghe, pacientul bătut de doctorița de familie cu pumnii și picioarele în cabinet: Eram plin cu sânge” și că “bărbatul intenționa să ceară un bilet de trimitere, dar nu avea asigurare de sănătate și de acolo a început conflictual”.

Tot pe surse am aflat și că anvelopele mașinii DSP Timiș au avut de suferit în perioada în care autoturismul era parcat în fața cabinetului medical. Am încercat să aflăm un punct de vedere oficial cu privire la ce s-a întâmplat la Bulgăruș de la conducerea DSP, de unde am primit următorul răspuns:

“Urmare a unei sesizări referitoare la condițiile igienico-sanitare necorespunzătoare din cadrul cabinetului de medicină de familie din localitatea Bulgăruș, o echipă de inspectori ai Serviciului Control în Sănătate Publică aparținând Direcției de Sănătate Publică Timiș, s-a deplasat la fața locului în vederea evaluării situației. În urma verificărilor efectuate la obiectul mai sus-menționat, s-a constatat nerespectarea condițiilor igienico-sanitare, motiv pentru care s-a aplicat o amendă contravențională conform HG 857/2011 în valoare de 20.000 lei și o sancțiune complementară de suspendare temporară a activității până la remedierea deficiențelor constatate.

În perioada controlului, au existat momente în care medicul titular a avut un comportament neadecvat, neasumându-și atribuțiile specifice, neexistând alte incidente. La plecarea inspectorilor de la fața locului, a fost constatată o avarie la una dintre anvelopele autoturismului cu care s-a deplasat echipa de control, această avarie fiind remediată pe parcursul traseului până la sediul instituției”.

Ce se ascunde în spatele sintagmei “comportament neadecvat” sau ce înțelege emitentul răspunsului oficial prin “avarie” rămân aspecte deocamdată neelucidate. Cert este, însă, că nu iese fum fără foc.

Tot pe surse am mai aflat și că, la începutul lunii septembrie, o altă echipă de control, de această dată de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, a verificat, inopinat, dacă doctorița Olivera Bălan își respectă obligațiile pe care și le-a asumat prin contractul încheiat cu respectiva instituție. Astfel, inspectorii CJASTM au avut ca misiune să verifice dacă medicul de familie își respectă programul de lucru pe care și l-a asumat prin contract și dacă a afișat într-un loc vizibil datele de contact ale casei de asigurări de sănătate.

Echipa de control a constatat, marți, 6 septembrie, că, la ora 15,18, doctorița Bălan nu era prezentă la cabinet, deși programul afișat la sediu și asumat prin contract este luni – vineri 15-20 (teren 20-22) Mai mult, tot la cabinet, medicul de familie în cauză mai pusese un anunț: “În perioada următoare, consultațiile se vor efectua doar pe bază de programare, dr. Bălan, nr. telefon: 0762..”. Ca atare, absența doctoriței de la cabinet era, cumva, firească: nu se programase nimeni… Evident, nici datele de contact ale casei de asigurări nu erau afișate niciunde.

La fel ca DSP Timiș, și CJASTM a decis să-i aplice o sancțiune financiară medicului Olivera Bălan, urmând să-i rețină un procent din suma care i s-ar fi cuvenit, conform contractului, în luna septembrie. Penalizarea nu va fi una foarte ridicată, ci de ordinul câtorva sute de lei. Luând însă în considerare că, în urmă cu fix un an, chiulul doctoriței Bălan de la locul de muncă era prezentat chiar pe pagina de Facebook a Primăriei Lenauheim, credem că viitorul doamnei respective ca medic de familie în Bulgăruș este unul incert…