Dinamo a câştigat la Timişoara şi în Cupa României. Alb-violeţii au meci important în Liga Zimbrilor

SCM Politehnica Timişoara a fost eliminată din Cupa României în faza optimilor de finală. Alb-violeţii s-au înclinat pe teren propriu, miercuri seară, în faţa lui Dinamo Bucureşti cu scorul de 39-28 (18-12).

Doar primele minute au fost echilibrate, cu avantaj de 2-0 pentru gazde, după dubla lui Sadoveac, dar apoi a urmat unul dintre momentele de forcing ale campionilor, care au mutat tabela de la 3-2 la 3-6 la capătul primelor zece minute. Un alt moment similar a fost imediat după pauză, când în decurs de cinci minute scorul a urcat de la 12-18 la 12-24.

„Dacă am pierdut două meciuri cu Dinamo la 11 goluri diferenţă înseamnă că acesta este nivelul nostru în prezent. Am declarat înaintea partidei că ne dorim să fim aproape de ei cât mai des, dar am reuşit în prea puţine momente pentru a avea şanse mai mari. Cu tot optimismul meu, cu toată dorinţa mea şi a colegilor mei, a jucătorilor, asta putem astăzi într-un meci cu Dinamo. În anumite situaţii ai altă senzaţie, că te ţii acolo şi că eşti în meci, însă la final, când tragem linie, diferenţa este mare şi Dinamo te domină”, a declarat antrenorul Mihai Rohozneanu.

Marcatorii echipei SCM Politehnica Timişoara în partida de miercuri seară au fost următorii: Sadoveac – 7 goluri, Baican – 4g, Marjanovici – 3g, Trif – 3g, Cîmpan – 3g, Cristescu – 2g, Fenici – 2g, Moldovan – 1g, Bran – 1g, Chira – 1g, Szabo – 1g. Portari: Pal – 6 parade din 27 de aruncări, Lazăr 1/9.

SCM Politehnica va juca un meci foarte important în campionat sâmbătă, de la ora 18, în deplasare, cu CSM Vaslui, apele pentru evitarea barajului de menţinere în Liga Naţională fiind, încă, extrem de tulburi.