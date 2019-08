Deoarece noul an şcolar bate la uşă s-a trecut la faza heirupistă a modernizărilor de străzi din centrul Timişoarei

S-a trecut la faza heirupistă a lucrărilor de modernizare derulate pe câteva străzi foarte circulate din centrul Timişoarei. După ce în ultimele săptămâni echipele de muncitori erau restrânse numeric şi foarte răsfirate, acum efectivele de oameni şi de utilaje lucrează de zor pentru a finaliza lărgirea părţii carosabile până la începerea şcolii, moment care va coincide, cum se întâmplă an de an, cu aglomerarea până la refuz a traficului rutier citadin.

Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a abordat subiectul principalelor lucrări edilitare aflate în execuţie. Potrivit spuselor sale, lucrările din zona centrală sunt o prioritate a municipalităţii în acest moment şi, dacă va fi nevoie, se va lucra şi în zilele de sâmbătă, poate chiar şi în cele de duminică, pentru a fi finalizată modernizarea părţii carosabile. Vor rămâne de executat ulterior, însă, lucrările la trotuare şi spaţii verzi atât pe Bulevardul Revoluţiei şi în zona Fântânii Punctelor Cardinale, cât şi pe unele străzi adiacente.

Până în momentul de faţă, doar pe strada Martin Luther sunt finalizate cele trei benzi de circulaţie, fiind vorba atât despre asfaltarea acestora, cât şi despre trasarea marcajelor rutiere. În rest, pe anumite porţiuni se lucrează încă fie la fundaţia de beton a benzilor adăugate sau doar lărgite, fie la asfaltarea tronsoanelor pe care execuţia este mai avansată. În zona Pieţei Huniade au fost demarate, de asemenmea, lucrări de reamenajare stradală, aici urmând să se creeze şi câteva locuri pentru parcarea autocarelor, la fel cum se va întâmpla, de altfel, şi în zona Fântânii Punctelor Cardinale.

Podul Dragalina va fi redat circulaţiei în prima parte a lunii septembrie.

Un alt punct nevralgic pentru traficul rutier din Timişoara îl constituie podul care traversează Canalul Bega pe Bulevardul General Ion Dragalina, închis complet circulaţiei de aproape patru luni. Momentul finalizării lucrărilor de lărgire la patru benzi a podului nu este prea departe, potrivit spuselor lui Robu. Primarul şi-ar dori ca podul să fie dat în folosinţă la capătul primei săptămâni din septembrie. Cu alte cuvinte, în prima zi de şcoală să se poată circula pe podul modernizat, în cea mai optimistă variantă, iar în versiunea pesimistă el va fi dat în folosinţă cel târziu pe la jumătatea lunii septembrie. Potrivit edilului-şef, peste câteva zile se va putea trece la asfaltare pe pod, iar ultima operaţiune înainte de inaugurare va fi montarea balustradelor.

Cu alte cuvinte, sunt şanse ca la începerea şcolii să se circule prin centrul Timişoarei ceva mai bine decât cu un an în urmă. Rămâne de văzut, însă, dacă mobilizarea de forţe la lucrările edilitare va da roade în ceea ce priveşte optimizarea traficului rutier din momentul startului noului an şcolar. Din păcate, însă, disconfortul pentru pietoni va mai continua, în zona Bd. Revoluţiei – Punctele Cardinale, şi pe parcursul toamnei. În prezent, traficul auto este unul redus, specific perioadei de concedii şi vacanţe şcolare de vară, astfel încât timişorenii care circulă per pedes se pot descurca onorabil la traversările semaforizate de pe Bd. Revoluţiei, unde semafoarele pietonale sunt sublime, dar stinse complet. Este o altă deficienţă care se cere remediată urgent, deoarece ne despart mai puţin de două săptămâni de momentul când glomeraţia rutieră din Timişoara va atinge din nou cote înalte.