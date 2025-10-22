Decontările PNRR, în scădere de viteză. Ce bani au fost primiți în Timiș și Caraș-Severin.

Reașezările efectuate cu privire la programul național de redresare și reziliență (PNRR) au făcut ca procesul de decontare a investițiilor aflate în derulare să piardă viteză în mod vizibil.

În cadrul celei mai recente sesiuni de decontări, de altfel singura din ultimele două săptămâni, către județul Timiș au fost efectuate doar două viramente, ce-i drept consistente.

Au beneficiat de ele orașul Sânnicolau Mare, care a primit puțin peste două milioane de lei, precum și comuna Peciu Nou, care a încasat aproape 400 de mii de lei.

Mai norocos a fost județul Caraș-Severin, unde au beneficiat de viramente opt unități administrative; PNRR municipiile Reșița – 8,8 milioane de lei în patru plăți distincte și Caransebeș – 1,4 milioane, orașele Oravița – aproape 11 milioane în 13 plăți distincte și Bocșa – aproape 900 de mii, respectiv, comunele Ocna de Fier – 1,2 milioane în două plăți distincte, Dognecea – 214 mii, Teregova – 105 mii și Ciclova Română – 12 mii de lei.

CITEȘTE ȘI: Nouă profesori din zece spun că elevii sunt victime ale bullyingului