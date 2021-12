Daruri din suflet, oferite de elevii din Giroc copiilor de la Școala Gimnazială din Lenauheim

Zeci de elevi ai Liceului Teoretic „David Voniga” Giroc s-au alăturat proiectului „Dăruiește și iubește”, inițiat de Fundația Culturală „Artmedia” și sprijinit de Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Școlarii claselor a VII-a A și a VIII-a A, coordonați de doamnele diriginte – Marieta Secoșan și, respectiv și Luminița Ivan – au pregătit cadouri constând în rechizite, cărți, haine și dulciuri (foto jos), daruri pe care, mai apoi, le-au trimis colegilor de la Școala Gimnazială din Lenauheim (foto sus).

„Mi se umple sufletul de bucurie când văd cât de frumos au răspuns acești copii la apelul nostru: acela de a face daruri, acum, în prag de sărbători, celor mai puțin norocoși. Atunci când am gândit acest proiect, în a cărui desfășurare am beneficiat de susținerea maestrului Florin Piersic, nu ne așteptam ca elevii să fie atât de darnici și de inimoși. Sunt profund emoționată de reacția lor și le mulțumesc. Lor și dascălilor lor”, spune Doina Popa, director Fundația Culturală Artmedia.

„Acțiunea aceasta a fost o mare și frumoasă surpriză pentru noi toți. Eu, ca dascăl și dirigintă, i-am redescoperit pe copiii mei. Am redescoperit frumusețea din sufletele lor, dărnicia și bunătatea, lucruri atât de importante și rare în aceste zile. Și, ca să fiu și mai sinceră cu dumneavoastră, am avut și eu parte de un super dar: bucuria din ochii copiilor care au primit pachetele de la noi mi-a umplut inima cu… bine”, a afirmat Luminița Ivan, diriginta clasei a VIII-a A.

„Copiii, colegii mei și părinții. Ei sunt adevărații eroi ai acestei acțiuni. Ei sunt cei care au făcut un lucru atât de simplu, dar atât de rar: au dăruit bucurie. Am fost foarte emoționată atunci când am văzut cu cât drag și atenție au pregătit elevii noștri pachetele pentru colegii lor de la Lenauheim: de la conținut, până la felul în care le-au învelit în hârtie colorată. Mașina cu care am transportat cadourile arăta ca sania lui Moș Crăciun”, a completat Marieta Secoșan, diriginta clasei a VII-a A.

De pachetele pregătite de elevii de la Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc au beneficiat copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, elevi la Școala Gimnazială din Lenauheim.