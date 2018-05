Culturiştii timişoreni, clasări fruntaşe la Campionatul Balcanic

Două medalii de argint şi o clasare pe locul la patrulea este bilanţul culturiştilor timişoreni care se antrenează în sala Extreme Fitness la Campionatul Balcanic ce s-a desfăşurat în weekend la Drobeta Turnu Severin.

Cristian Martin (culturism, categoria juniori – 75 de kilograme) şi Robert Stuparu (men’s physique) au devenit vicecampioni, iar Tiberiu Horvath (masters bodybuilding classic open) a ratat podiumul la „mustaţă”.

Cei trei au făcut parte din lotul naţional al României, Stuparu reprezentând ţara noastră şi la europeanul din Spania, care a avut loc în urmă cu două săptămâni, unde a încheiat tot pe locul al doilea.

„A fost o şansă ce mi s-a oferit, am fost pentru prima dată în lotul României. Eu mi-am atins scopul, acela de a face 76 de kilograme pentru a mă încadra la categorie. A fost greu din mai multe puncte de vedere. Am o problemă personală, soţia mea este în spital de o lună, după concurs m-am grăbit să mă întorc acasă. Am mers pe plan ca un robot, m-am împărţit între sală şi spital. Acesta a fost singurul concurs din 1990 încoace la care am participat fără să o am lângă mine pe soţia mea, ea m-a susţinut şi m-a ajutat tot timpul în culise. Pentru acest concurs am început pregătirea în luna ianuarie, de la 92 de kilograme. Ultima dată când am avut mai puţin de 79 de kilograme la o competiţie a fost la Campionatul Naţional din 2010. De regulă, greutatea mea de concurs este de 79-80 de kilograme. Am fost în cea mai bună formă din ultimii cinci ani”, ne-a declarat Tiberiu Horvath.

Următoarea bornă importantă a culturistului timişorean de la Extreme Fitness este Campionatul Naţional rezervat categoriei masters, ce va avea loc în data de 29 septembrie la Sibiu.

Şi Cristian Martin va fi pe scenă la toamnă. El are programate trei concursuri importante în a doua jumătate a anului – Campionatul Naţional, Pro Nutrition Grand Prix şi Cupa Mondială.

Un alt sportiv care reprezintă sala Extreme Fitness la nivel înalt este Sorin Fritea.