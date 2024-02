CSC Dumbrăvița, remiză în ultimul amical.

Divizionara secundă CSC Dumbrăvița a încheiat la egalitate, scor 1-1, ultimul meci de pregătire din pauza de iarnă, jucat sâmbătă, pe arena proprie „Ștefan Dobay”, împotriva echipei Phoenix Buziaș, care activează în eșalonul al treilea.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 7, când Cristian Grancea, fost jucător al grupării din Dumbrăvița, a profitat de greșeala comisă de portarul Trifon.

Verzii au restabilit egalitatea în minutul 25, prin Cristian Gavra, dintr-o lovitură de pedeapsă obținută de Gladun, care a fost faultat în careu de Chistruga.

Două minute mai târziu, Paulevici a fost lansat excelent, l-a depășit pe Nicolescu, dar a tras din cădere, puțin pe lângă poartă.

Repriza a doua a fost mult mai bogată în ocazii clare la poarta lui Phoenix, însă golul victoriei nu a venit.

În minutul 50, Gavra a pătruns pe partea stângă și a șutat peste poartă dintr-o poziție excelentă.

În minutul 55, tot el a tras din întoarcere, la colțul scurt, iar Flonta a respins în corner.

Apoi, Martinov l-a deschis pe Ekmekci, care a ajuns față în față cu portarul advers, dar nu și-a cadrat șutul (min. 63).

În continuare, Ghinescu a executat o lovitură liberă de pe partea stângă, la bara a doua, de unde Cibi a reluat cu capul tot pe lângă poartă (min. 68).

Cea mai mare ocazie a meciului a venit în minutul 84, când, după o acțiune prelungită de atac, Martinov i-a așezat mingea de pe partea stângă lui Sima, însă tânărul jucător al echipei CSC Dumbrăvița a șutat peste poarta goală.

Au lipsit sâmbătă portarul Cătălin Secoșan (din cauza unei accidentări mai vechi) și fundașul Vlad Băluțoiu (bolnav).

În schimb, și-a făcut apariția la gazde nou-venitul Patrick Paleacu, un mijlocaș stânga în vârstă de 17 ani crescut de Politehnica Timișoara și sosit chiar de la Phoenix Buziaș, pentru care a evoluat în sezonul de toamnă. CSC Dumbrăvița: Trifon – Morariu (Moțiu ’86), Scutaru, Zurbagiu (cpt.), Gladun (Ghinescu ’46) – Răuță (Cibi ’46; Sima ’74; Paleacu ’85), Salhi (B. Nortey ’75) – Ristin (Martinov ’46), Gavra (Olaru ’59), Ekmekci (Sofran ’78) – Paulevici (Tismonar ’80). Antrenor: Cosmin Stan.

Phoenix Buziaș: Flonta – Sturzu, Mada, Nicolescu (cpt.), Angheli – Ferțu, Mitre, Românu, Grancea – Chistruga, Pădurariu. Au mai jucat: Andrieș, Borca, Nagy, Velcan, Zamfirescu, Bobocea, Savu. Antrenor: Cosmin Petruescu.

„Din păcate, greșeala pe care am făcut-o la începutul meciului a cântărit greu. Nu are importanță că a greșit Trifon, dar chiar vorbisem cu el zilele trecute și i-am zis să nu facem cadouri pe începutul de meci.

I-am spus să joace la siguranță, dar din păcate eu am vorbit, eu am auzit. Încă o dată, nu am nimic cu el, se întâmplă și la case mai mari, dar azi aveam nevoie de o victorie, de un meci bun în perspectiva primei etape din primăvară. După greșeala asta, cred că n-am ieșit din jumătatea noastră 15-20 de minute, ne-a afectat foarte mult.

Suntem o echipă nouă, în formare, iar această greșeală ne-a afectat jocul din prima repriză. După pauză am arătat mult mai bine, sunt mulțumit, aproape toți jucătorii intrați de pe margine au adus un plus.

Cred că așa am fi jucat din start dacă nu exista acea greșeală. I-am ținut în teren doar pe Zurbagiu și Scutaru.

Aș fi vrut să îi văd pe toți la lucru, dar m-am gândit că după minutul 75 era un pic mai greu să schimb fundașii centrali. Poate nu intrau conectați la joc, mingea sărea destul de rău, trebuiau să se obișnuiască cu terenul și am preferat să rămân cu ei. Horcea a rămas pe margine, nici Moțiu nu trebuia să intre, dar Morariu a acuzat crampe și l-am trimis în locul lui pe banda dreaptă.

Am găsit juniorul de 2006, l-am luat pe Patrick Paleacu chiar în ultima zi de transferuri de la adversarul nostru de acum, Phoenix Buziaș. El este în urmă cu pregătirea din păcate, a avut o răceală care l-a ținut departe de antrenamente mai bine de o săptămână. Dar acum recuperează încetul cu încetul. Sper să ajungă la un nivel bun și să ne ajute.

Nu suntem în grafic, din păcate. De când sunt antrenor aici, de aproape trei ani, tot timpul eram mai optimist cu o săptămână de începerea campionatului pentru că jucătorii îmi dădeau acest optimism.

Din păcate, în momentul de față, nu sunt atât de optimist pentru prima etapă.

Dar mai avem o săptămână în care vom lucra, vom încerca să corectăm ce se poate, să perfecționăm ceea ce facem bine.

Sperăm să scoatem punct sau puncte sâmbăta viitoare, cu Unirea Slobozia”, a declarat Cosmin Stan, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița.