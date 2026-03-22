CSC Dumbrăvița, debut cu stângul în play-out. Florin Fabian: ”Un meci de la care am avut așteptări”

CSC Dumbrăvița a început cu un eșec faza play-out a Ligii a II-a la fotbal.

Alb-verzii s-au înclinat sâmbătă cu scorul de 0-1 în deplasarea de la Chiajna, rezultat în oglindă cu cel înregistrat cu șapte zile mai devreme, când cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul „Ștefan Dobay”.

Prima repriză s-a jucat pe un vânt puternic, care a încurcat socotelile ambelor formații, mai ales la mingile lungi.

Prima șansă mare de gol a aparținut timișenilor și a venit în minutul 16, când Popovici a scăpat singur spre poarta lui Kucher, însă portarul ucrainean a reușit să respingă mingea.

Replica ilfovenilor a venit după două minute, prin Marong, care a fost lansat pe flancul drept, a intrat în careu, iar Vasile a avut o intervenție bună și a trimis mingea în corner.

Tabela a fost modificată în minutul 24. Grigore a șutat de la distanță, Jipa a încercat să preia în careu, dar a fost incomodat de Misăraș, iar centralul Burloiu a indicat spre punctul cu var.

Căpitanul gazdelor, Mihai Bălașa, a transformat penalty-ul și și-a dus echipa în avantaj.

CSC Dumbrăvița a încercat să ofere o replică cât mai consistentă, însă nu a avut decât o singură situație notabilă până la pauză.

În minutul 30, Vasile a preluat în careul Concordiei și a șutat de la aproximativ zece metri, din lateral stânga, spre colțul lung, însă mingea s-a dus alături.

După pauză, echilibrul din careu s-a menținut, iar echipa timișeană s-a străduit să găsească golul egalizator.

În minutul 55, la o lovitură liberă bătută de Popovici din lateral dreapta, spre bara a doua, Panaite a trimis pe lângă poartă.

Cinci minute mai târziu au replicat ilfovenii cu un șut expediat de Grigore, de la 22 de metri, peste transversală.

Presiunea pusă de bănățeni în jumătatea adversă a crescut treptat. Alb-verzii au avut o ocazie mare în minutul 77, când Butnărașu a reluat puternic, de la opt metri, dar Kucher a reușit să respingă în corner.

Mai apoi, în minutul 82, Sofran a șutat fără preluare, din interiorul careului, pe direcția lui Kucher.

În minutul 89, Dussaut a executat o lovitură liberă de la 20 de metri, ușor lateral stânga, pe lângă zidul ilfovean, dar și pe lângă poartă.

În cel de-al treilea minut de prelungiri, Șeroni a scuturat plasa din centrarea lui Sofran, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. S-a încheiat 1-0 pentru formația din Ilfov, care se revanșează astfel după ce, cu o săptămână înaintea acestui joc, pierduse cu același scor la Dumbrăvița.

De menționat că antrenorul Florin Fabian nu l-a avut sâmbătă la dispoziție pe golgheterul Gheorghe Gondiu, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Au mai lipsit Olariu, Casap și Massaro, din cauza unor accidentări.

Este prima înfrângere suferită de CSC Dumbrăvița în campionat în 2026. Precedenta a fost în urmă pe pe 13 decembrie 2025, 1-2 cu CSM Slatina.

În următorul meci de campionat, CSC Dumbrăvița va evolua tot în deplasare, la Satu Mare. Partida va avea loc sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 11.

Până atunci, în pauza competițională, alb-verzii vor disputa sâmbătă un amical la Arad cu prim-divizionara UTA.

Concordia Chiajna: Kucher – Dumitrașcu, M. Bălașa (cpt), I. Pop – Fabinho, Marong, D. Grigore (Banu ’66), R. Lazăr (Jipa ‘6), Dobrescu – Păcuraru (Tache ’84), Cl. Bălan (Omrani ’66). Antrenor: Andrei Cristea.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – S. Popovici, Panaite, Șeroni (cpt), Misăraș (Butnărașu ’34), Gladun (Dussaut ’74) – Cibi (R. Ciurel ’74), B. Vasile, Sofran – Pădurariu (Curescu ’61), Buțu (Hodoșan ’61). Antrenor: Florin Fabian.

„Nu-mi place să vorbesc de arbitraj, dar acum vreau să-i felicit pe membrii brigăzii pentru deciziile luate în favoarea celor de la Chiajna. N-am fost cu nimic mai prejos decât Concordia, însă, din păcate, o imprudență a noastră și faultul lui Misăraș – nu știu dacă a fost sau nu – ne-a costat. Asta, după ce am avut o ocazie singur cu portarul!

Cu siguranță că altfel ar fi fost desfășurarea meciului dacă marcam noi primii. În sfârșit, un meci cu un ritm destul de lent, pe care mi-am dorit să-l controlăm mai mult. Chiajna n-a fost cu nimic superioară, din punctul meu de vedere. Repriza a doua am presat, am încercat să înscriem.

Ni s-a anulat un gol valabil, zic eu, în prelungiri. Vom vedea dacă filmarea mă va contrazice. Una peste alta, un meci de la care am avut așteptări.

Cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil. Eu zic că repriza a doua ne-a aparținut. În prima repriză a fost un joc echilibrat, în care ei nu au avut foarte multe situații, de altfel, cred că nici n-au avut o ocazie mare de gol.

Dar acel penalty acordat ușor, zic eu, a făcut diferența în meciul de astăzi, plus că, așa cum spuneam, s-a anulat un gol valabil al nostru pe finalul meciului…

Când îți anulează arbitrii un gol valabil, e clar că e greu să pleci cu punct de aici. Nu știu, n-aș vrea să fiu foarte drastic cu brigada de arbitri, dar mi s-au părut multe decizii în favoarea lor, culminând cu golul anulat. Na fost imparțială brigada aceasta de arbitri.

Este un play-out în care există o diferență de puncte între ultimele clasate, dar orice meci pierdut te aduce în situația în care joci sub presiune. Cu atât mai mult, astăzi mi-aș fi dorit să facem un rezultat bun. Am fost aproape.

Din păcate, asta e, nu ne rămâne decât să ne concentrăm la meciurile următoare. Ne așteaptă o deplasare la Satu Mare…

Va trebui să gestionăm foarte bine meciul, astfel încât să câștigăm, pentru că avem nevoie mare de puncte. După victoria Șelimbărului de astăzi, ei s-au apropiat de noi și va trebui să ne jucăm șansa în fiecare meci.

Absolut fiecare meci e capital pentru noi. Am spus asta de mult timp, nu de acum, de când a început play-out-ul. Așa că va trebui să ne motivăm foarte bine și să fim foarte organizați”, a declarat antrenorul Florin Fabian.