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Cristi Chivu, de neînvins. Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Cristi Chivu, de neînvins. Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli

Cristi Chivu, de neînvins. Inter Milano a obținut victoria împotriva Napoli

Campioana en-titre a Seriei A, Inter Milano, a revenit de la un scor de 2-0 și a obținut o victorie superbă împotriva vicecampioanei de anul trecut, Napoli.

Inter Milano a obținut o victorie fabuloasă împotriva Napoli, cu scorul de 3-2.

Lautaro Martinez a marcat de două ori pentru gazde, inclusiv un gol decisiv în minutul 90.

Conform BBC, Inter era în dezavantaj cu două puncte când Napoli a marcat de două ori în trei minute la începutul reprizei secunde.

Echipa lui Chivu, care a câștigat primele trei meciuri de campionat ale sezonului, și-a revenit și este încă neînvinsă acasă în Serie A din noiembrie 2025.

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Napoli, care a terminat sezonul trecut la 11 puncte în spatele lui Inter, a pierdut două meciuri consecutive din Serie A, după înfrângerea pe teren propriu cu Como, weekendul trecut.

Lautaro Martínez a marcat primul gol pentru Inter în minutul 56, urmat de Marcus Thurman care a egalat în minutul 82.

Victoria lui Inter a fost adusă de Lautaro Martínez, care a marcat al doilea său gol în minutul 90+1 Mediafax)

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