Control la depozitul de deșeuri de la Ghizela: Garda de Mediu a aplicat o amendă de 150.000 de lei

În perioada 30 iulie – 13 august 2025, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au efectuat un control planificat la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, operat de Retim Ecologic Service SA.

În urma verificărilor au fost constatate numeroase nereguli printre care: scurgeri de levigat; lipsa captării gazului; depozitarea necorespunzătoare a unor deșeuri și funcționarea neconformă a unor instalații.

”Operatorul a fost sancționat cu 150.000 lei amendă și i-au fost impuse măsuri clare pentru remedierea problemelor, inclusiv: instalarea puțurilor de gaz, limitarea zonei active de depozitare, stoparea exfiltrațiilor de levigat și respectarea strictă a condițiilor din autorizația integrată de mediu”, transmit reprezentanții Gărzii de Mediu Timiș.

Sursa foto: Garda de Mediu