Control la depozitul de deșeuri de la Ghizela: Garda de Mediu a aplicat o amendă de 150.000 de lei

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Control la depozitul de deșeuri de la Ghizela: Garda de Mediu a aplicat o amendă de 150.000 de lei

Control la depozitul de deșeuri de la Ghizela: Garda de Mediu a aplicat o amendă de 150.000 de lei

În perioada 30 iulie – 13 august 2025, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au efectuat un control planificat la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, operat de Retim Ecologic Service SA.

depozit deseuri ghizela

În urma verificărilor au fost constatate numeroase nereguli printre care: scurgeri de levigat; lipsa captării gazului; depozitarea necorespunzătoare a unor deșeuri și funcționarea neconformă a unor instalații.

CITEȘTE ȘI: Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție

”Operatorul a fost sancționat cu 150.000 lei amendă și i-au fost impuse măsuri clare pentru remedierea problemelor, inclusiv: instalarea puțurilor de gaz, limitarea zonei active de depozitare, stoparea exfiltrațiilor de levigat și respectarea strictă a condițiilor din autorizația integrată de mediu”, transmit reprezentanții Gărzii de Mediu Timiș.

Sursa foto: Garda de Mediu

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *