Alifantis & Zan, concert aniversar la Timişoara

Pentru a sărbători 30 de ani de activitate alături de Zan, Nicu Alifantis anunță cu entuziasm un turneu special, care va aduce împreună publicul din România.

Nicu Alifantis, în vârstă de 71 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică folk. Actor, poet, cântăreţ şi compozitor de muzică folk şi de teatru. Iubit de public, în fiecare dintre ipostaze. De oraşul Brăila se leagă perioada sa de ucenicie. De acolo începe povestea celui care se poate lăuda cu peste o jumătate de secol de activitate artistică.

În cadrul acestui turneu, Alifantis reflectează asupra acestei perioade extraordinare:

„În 1995, sfătuit de prietenul Doru Căplescu, i-am invitat pe Virgil Popescu, Răzvan Mirică, Sorin Voinea și Relu Bițulescu să mi se alăture pentru a înregistra albumul <<Voiaj>>. Nu mi-a trecut prin minte la acea dată, că alături de acești oameni aveam să-mi petrec următorii 30 de ani, concertând prin țară, străinătăți, înregistrând albume, legând prietenii, văzând cum ni se nasc sau cresc copiii, nepoții… Se pare că titlul primului album, <<Voiaj>>, avea să ne fie predestinat. O perpetuă călătorie cu oameni, printre oameni, pentru oameni… Și toate acestea 30 de ani în aceeași componență. Povestea merge mai departe!”

Alăturați-vă turneului “Alifantis & Zan 30 de ani” pentru o serie de spectacole unice, în care muzica și amintirile se împletesc într-un show dedicat tuturor celor care au fost aproape și au susținut acest proiect de-a lungul decadelor.

La Timișoara, concertul va avea loc în 8 noiembrie, cu începere de la ora 20 (acces în sală de la ora 19,30) la Filarmonica Banatul. iar biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, eventim.ro și entertix.ro.

Regulament de participare: filmatul și fotografierea pe durata spectacolului sunt strict interzise; publicul este rugat să pună telefoanele pe modul silențios pentru a respecta atmosfera evenimentului; după începerea spectacolului, locurile afișate pe bilet nu mai pot fi garantate, așa că este recomandată ajungerea la timp în sală; organizatorii își rezervă dreptul de a modifica ora sau locul de desfăşurare a evenimentului din motive independente de voința lor; orice schimbări vor fi comunicate în timp util; prețul biletelor poate fi ajustat până la epuizarea acestora sau până la ora concert.

Turneul este organizat de Kompas Events în colaborare cu Alifantismusic, iar o parte din încasări se vor direcționa către Club Rotary Pipera pentru proiectul “Salvează o inimă”.